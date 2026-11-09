George Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”

George Simion susține că AUR ar fi ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare dacă existau și alte partide mai mici suveraniste. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Noi suntem al doilea partid votat de români”

Invitat la „Marius Tucă Show”, George Simion a comentat numirea secretarului general adjunct al Camerei Deputaților. Acesta a susținut că partidul său ar fi trebuit să obțină primul loc la alegeri, dacă nu ar fi existat „diversiuni de tip POT”. Simion, a afirmat că AUR, în calitate de al doilea partid votat de români, are dreptul să propună reprezentanți în conducerea administrativă a Camerei Deputaților.

„Vine acum de la Parlament, la ședința Camerei Deputaților, s-a votat un secretar general și un secretar general adjunct al Parlamentului și l-am văzut pe domnul Drulă cum perora că AUR este la putere pentru că poate propune un secretar general adjunct și poate propune oamenii în alte instituții care sunt sub control parlamentar.”

„Noi suntem al doilea partid votat de români. Dacă nu existau diversiuni de tip POT, eram primul. Și noi, ca al doilea partid votat de români, putem propune, e dreptul nostru, putem avea oamenii în conducerea administrativă a Camerei Deputaților și putem avea președinția unor comisii relevante.”, a adăugat Simion.

„Am făcut un partid și suntem dispuși să dialogăm, dar cei care sunt la putere nu vor să dialogheze”

Politicianul a criticat faptul că AUR nu a avut reprezentați în anumite funcții de conducere ale Parlamentului în perioada decembrie 2024 – noiembrie 2026. Acesta susține că partidul său a fost marginalizat. El acuză că reprezentații puterii nu sunt dispuși să dialogheze cu opoziția.

„Este anormal faptul că din 1 decembrie 2024 până pe 1 noiembrie 2026, doi ani, aproape fără o lună, noi nu am avut funcțiile acestea. Am fost ținuți de parte. Cum cred ei că, ținând la gard o parte importantă a societății românești, jignindu-i, numindu-i de la analfabeți, proști… Ei vor ajunge la reconciliere națională? Mă uitam la conferința de presă săptămânală organizată de partidul nostru și niște jurnaliști în cascadă îi acuzau pe colegii mei astăzi: «Dar ce-ați făcut voi pentru reconciliere națională?» Am făcut un partid și suntem dispuși să dialogăm, dar cei care sunt la putere nu vor să dialogheze. Asta nu este normal., a precizat el.

„Am fost ignorat total”

Simion a criticat lipsa accesului la informații privind deciziile care țin de siguranța națională. El afirmă că ar fi trebuit să fie informat cu privire la aceste proceduri. Liderul AUR subliniază că solicitarea sa de a afla ce sume sunt alocate sprijinului pentru Ucraina a fost ignorată.

„În orice țară a lumii, în țări democratice, Statele Unite, Israel, șeful opoziției parlamentare este întotdeauna informat asupra tuturor procedurilor care țin de siguranță națională. Eu, când am cerut să aflu câți bani se duc către războiul din Ucraina, care trebuie închis cât mai curând, am fost ignorat total.”, a explicat politicianul.

La alegerile parlamentare din decembrie 2024, PSD a obținut 21,96% din voturile pentru Camera Deputaților. În același timp, AUR s-a clasat pe locul al doilea, cu 18,01%. POT a obținut 6,46% din voturi. Dacă voturile celor două formațiuni ar fi fost cumulate, AUR și POT ar fi ajuns la un scor de 24,47%, peste rezultatul PSD.