George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”

George Simion susține că participarea lui la protestul AUR este garantul unei manifestații fără violențe. Liderul AUR menționează că, dacă protestul nu va fi avizat de Ciprian Ciucu, va merge în fața primăriei și își va asuma toată responsabilitatea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„ Dacă nu vor da acea autorizație, eu mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu, și o să îmi asum responsabilitatea, cu toate riscurile aferente ”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion povestește despre cum și-a asumat două mari manifestații în 2025. Acesta precizează că a colaborat cu forțele de ordine și că nu au fost incidente. Politicianul susține că este garantul manifestațiilor pașnice, „atâta timp cât își dau concursul și instituțiile statului”. Acesta spune că, dacă Primăria Capitalei nu îi va da autorizația pentru protest, își va asuma singur responsabilitatea și consecințele.

„Eu mi-am asumat, cu riscuri mari, organizarea a două manifestații de amploare, cele mai mari manifestații din ultimii ani, din București, în ianuarie 2025 și în martie 2025. Pe această cale, mulțumesc tuturor participanților care s-au comportat exemplar. Am știut și am colaborat și cu forțele de ordine și am știut să avem noi grijă să nu se întâmple incidente. Eu sunt garanția că manifestații pot avea loc fără ca violențe să se întâmple, atâta timp cât își dau concursul și instituțiile statului. Dacă nu vor da acea autorizație, eu mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu, și o să îmi asum responsabilitatea, cu toate riscurile aferente.”, explică liderul AUR.

„ Și le cer să supravegheze ca toți cetățenii români care vor să protesteze să o poată face în condiții de siguranță ”

Simion crede că societatea a ajuns într-un punct în care va exploda. Acesta roagă instituțiile statului să asigure un mediu sigur pentru românii care vor să protesteze.

„S-a ajuns la un punct în care efectiv oala este pe foc și explodează. De aceea, îi rog pe toți cei care se ocupă de liniștea publică și de instituțiile statului să permită desfășurarea manifestațiilor pentru orice subiect își doresc românii să protesteze. Și le cer să supravegheze ca toți cetățenii români care vor să protesteze să o poată face în condiții de siguranță.”, afirmă politicianul.

Speculații împotriva protestului de sâmbătă organizat de George Simion

Liderul AUR enunță unele dintre speculațiile care s-au născut în jurul protestului de sâmbătă organizat de partid. Acesta spune că la unele televiziuni se speculează că AUR va aduce „ultrași polonezi” de la meciul România-Polonia. El precizează că este un narativ al „sistemului”, similar cu cele din Republica Moldova, în prag de proteste.

„Am auzit la posturile de televiziune că aduc extremiști din Germania. Că sunt un om de galerie care va aduce ultrași polonezi. Au asociat ei, cumva, în mintea lor încâlcită, meciul Polonia-România cu protestul nostru și au zis că eu voi aduce suporteri polonezi care vor crea incidente. Este exact un narativ al sistemului. L-am văzut funcționând și în Republica Moldova, unde întotdeauna, înainte de un miting unionist, se descopereau arme de foc, bâte și nu mai știu ce…”, precizează Simion.

Primăria Capitalei, aviz negativ pentru protestul AUR

Liderul AUR, George Simion, a anunțat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării lui Călin Georgescu.

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie, din București. Acest lucru s-a întâmplat după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.