Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”

George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”

Andrei Rosz
George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

George Simion susține că participarea lui la protestul AUR este garantul unei manifestații fără violențe. Liderul AUR menționează că, dacă protestul nu va fi avizat de Ciprian Ciucu, va merge în fața primăriei și își va asuma toată responsabilitatea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
7 poze

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Dacă nu vor da acea autorizație, eu mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu, și o să îmi asum responsabilitatea, cu toate riscurile aferente

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion povestește despre cum și-a asumat două mari manifestații în 2025. Acesta precizează că a colaborat cu forțele de ordine și că nu au fost incidente. Politicianul susține că este garantul manifestațiilor pașnice, „atâta timp cât își dau concursul și instituțiile statului”. Acesta spune că, dacă Primăria Capitalei nu îi va da autorizația pentru protest, își va asuma singur responsabilitatea și consecințele.

„Eu mi-am asumat, cu riscuri mari, organizarea a două manifestații de amploare, cele mai mari manifestații din ultimii ani, din București, în ianuarie 2025 și în martie 2025. Pe această cale, mulțumesc tuturor participanților care s-au comportat exemplar. Am știut și am colaborat și cu forțele de ordine și am știut să avem noi grijă să nu se întâmple incidente. Eu sunt garanția că manifestații pot avea loc fără ca violențe să se întâmple, atâta timp cât își dau concursul și instituțiile statului. Dacă nu vor da acea autorizație, eu mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu, și o să îmi asum responsabilitatea, cu toate riscurile aferente.”, explică liderul AUR. 

Și le cer să supravegheze ca toți cetățenii români care vor să protesteze să o poată face în condiții de siguranță

Simion crede că societatea a ajuns într-un punct în care va exploda. Acesta roagă instituțiile statului să asigure un mediu sigur pentru românii care vor să protesteze.

„S-a ajuns la un punct în care efectiv oala este pe foc și explodează. De aceea, îi rog pe toți cei care se ocupă de liniștea publică și de instituțiile statului să permită desfășurarea manifestațiilor pentru orice subiect își doresc românii să protesteze. Și le cer să supravegheze ca toți cetățenii români care vor să protesteze să o poată face în condiții de siguranță.”, afirmă politicianul. 

Speculații împotriva protestului de sâmbătă organizat de George Simion

Liderul AUR enunță unele dintre speculațiile care s-au născut în jurul protestului de sâmbătă organizat de partid. Acesta spune că la unele televiziuni se speculează că AUR va aduce „ultrași polonezi” de la meciul România-Polonia. El precizează că este un narativ al „sistemului”, similar cu cele din Republica Moldova, în prag de proteste.

„Am auzit la posturile de televiziune că aduc extremiști din Germania. Că sunt un om de galerie care va aduce ultrași polonezi. Au asociat ei, cumva, în mintea lor încâlcită, meciul Polonia-România cu protestul nostru și au zis că eu voi aduce suporteri polonezi care vor crea incidente. Este exact un narativ al sistemului. L-am văzut funcționând și în Republica Moldova, unde întotdeauna, înainte de un miting unionist, se descopereau arme de foc, bâte și nu mai știu ce…”, precizează Simion.

Primăria Capitalei, aviz negativ pentru protestul AUR

Liderul AUR, George Simion, a anunțat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării lui Călin Georgescu.

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie, din București. Acest lucru s-a întâmplat după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor.”, enunță mesajul transmis de Primăria Capitalei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
20:00
George Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
MARIUS TUCĂ SHOWMarius Tucă Show începe luni, 9 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitat: George Simion
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 9 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitat: George Simion
MARIUS TUCĂ SHOWDan Dungaciu explică miza alegerilor europene din 2027: „Franța poate zgudui până la dispariție puterea de la Bruxelles”
12:00, 08 Nov 2026
Dan Dungaciu explică miza alegerilor europene din 2027: „Franța poate zgudui până la dispariție puterea de la Bruxelles”
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu afirmă că narațiunea ingerinței ruse își pierde credibilitatea: „Oamenii ridiculizează acest fenomen”
22:55, 05 Nov 2026
Ion Cristoiu afirmă că narațiunea ingerinței ruse își pierde credibilitatea: „Oamenii ridiculizează acest fenomen”
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
22:25, 05 Nov 2026
Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu susține că mișcarea MAGA nu a fost afectată de victoria democraților și acuză presa că exagerează amploarea înfrângerii lui Trump
22:03, 05 Nov 2026
Ion Cristoiu susține că mișcarea MAGA nu a fost afectată de victoria democraților și acuză presa că exagerează amploarea înfrângerii lui Trump
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
HOROSCOPSchimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
19:49
Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
ULTIMA ORĂA 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
19:47
A 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”
VIDEONinge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
19:47
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
ULTIMA ORĂReactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
19:30
Reactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
CONTROVERSĂUltimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
19:19
Ultimatumul Germaniei pentru țările europene: Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul financiar pentru Ucraina
FLASH NEWSCristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile
19:13
Cristian Erbașu vine cu clarificări după avertizarea despre concedierea a zeci de mii de oameni din construcții. Cum justifică antreprenorul afirmațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe