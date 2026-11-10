A 43-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil se află în fața Arestului Central și scandează: „Ați arestat un om nevinovat!”

Pentru a 43-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Și în această seară susținătorii fostului prezidențiabil s-au adunat în fața instituției pentru a-și arăta sprijinul față de acesta.

Aproximativ 20 de persoane s-au adunat în fața Arestului Central și au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu.

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De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir „Ați arestat un om nevinovat!”.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu de Tribunalul București

Tribunalul București a stabilit, luni, 11 noiembrie, plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, după ce a admis o cerere a acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu una mai blândă. Decizia de luni nu este definitivă, iar ea devine executorie numai după judecarea contestației procurorilor DIICOT.

Reamintim că judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a reluat, luni, analizarea cererii lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestării preventive în cazul său în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat de la DIICOT, după ce joi a amânat dezbaterile pe fondul lipsei motivării Curții de Apel București prin care această instanță a prelungit, definitiv, cu încă 30 de zile măsura fostului candidat la alegerile prezidențiale.

George Simion a anunțat că protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu din weekend va avea loc în orice circumstanțe

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, George Simion, președintele AUR, a susținut că protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu, programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, se va ține chiar dacă nu a primit autorizația din partea Primăriei Capitalei și că membrii AUR vor fi prezenți la acesta.

„Dacă domnul Ciucu, dacă instituțiile statului român nu își iau în serios treburile pentru care au fost însărcinate… Eu personal voi merge și-mi asum în fața oricărei instituții organizarea mitingului de sâmbătă, pentru că niște zeci de mii, poate mai mult, de oameni vor ieși în stradă și pentru că acești oameni și-au pus încrederea în mine.”, a declarat liderul AUR în emisiunea Marius Tucă Show.

Protestul anunțat de George Simion săptămâna trecută, neautorizat de Primăria Capitalei

Președintele AUR, George Simion a anunțat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

George Simion a făcut anunțul printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că toți membrii partidului vor merge în fața Arestului Central din București.