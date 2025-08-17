Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu Rusia, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a criticat modul în care liderii europeni au reacționat după întâlnirea de la Alaska. El a spus că Uniunea Europeană trăiește o criză de relevanță și că reacțiile oficialilor de la București nu au fost altceva decât o copie a declarațiilor făcute de Ursula von der Leyen și alți lideri occidentali. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu a explicat că declarațiile oficialilor români nu au adus nimic original. A fost doar o adaptare mecanică a mesajelor transmise de liderii europeni.
„Pot să fac o completare? Ce au făcut cei doi oficiali ai statului, au vrut să copieze din declarația făcută de președinta Comisiei Ursula von der Leyen, Macron, Meloni, Mertz, Tusk copy-paste, copy-paste. Asta este mesajul. Iertați-mă că spun: aproape delirant, sunt oameni care nu știu pe ce lume trăiesc. Disperat, într-adevăr, aici, domnul Cristoiu avea dreptate. Dacă europenilor li se ia războiul cu Rusia, nu le mai rămâne nimic, nici ca idee de construcție federalistă, nici ca posibilitate de presiune politică asupra liderilor și popoarelor europene. Deci, ei sunt realmente disperați.”, afirmă acesta.
Analistul a adăugat că Uniunea Europeană nu are nici capacitate militară, nici soluții reale de securitate. Din acest motiv, consideră că România ar trebui să își regândească prioritățile strategice.
„Deci, am văzut un comunicat, ai noștri l-au luat cuminței, au mai schimbat trei fraze. Eu când am văzut comunicatul acesta am crezut că e ceva mai vechi. Și da, asta este. Coaliția de voință își asumă, nu-i așa? Zice garanții de securitate, de fier pe care le va obține Ucraina, inclusiv ca urmare a discuției. Deci, Uniunea Europeană este într-un șoc în acest moment, pentru că s-a hrănit cu acele fantasmagorii, cu personalizarea masivă a domnului Trump, care azi, mâine spune alta. Din păcate, tot ce s-a întâmplat în Alaska arată cât de irelevantă este Uniunea Europeană în teren de securitate și cât de iresponsabili sunt liderii care își lasă securitatea la îndemâna Bruxelles-ului. Din păcate, Europa n-are nicio soluție de securitate, nicio capacitate de reacție. Și din această perspectivă, cred, dacă cineva mai lucid în țara asta, că ar trebui să înceapă să discute puțin, să revină la problema de securitate așa cum o știam noi, ce-ar fi dacă București s-ar consulta mai degrabă cu Washington în ceea ce privește Ucraina și nu cu Bruxelles-ul?”, conchide Dan Dungaciu.