Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele

Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele

Serdaru Mihaela
06 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a comentat cu ironie un moment din dezbaterea publică legată de plata taxelor locale prin aplicația ghișeul.ro. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a pornit de la o replică a premierului, care a recunoscut că nu și-a instalat aplicația, deși aceasta este promovată pentru simplificarea plăților online.

Întrebat fiind, ți-ai pus aplicația? Premierul a raspuns, nu. Ar fi putut să spună, n-am pus-o pe telefon, dar eu lucrez pe computer, am plătit deja taxele sau am fost la coadă și am plătit cash, subliniază profesorul Valentin Stan

Momentul vine în primele zile ale anului, când premierul nu-și plătise încă taxele locale, ceea ce Stan consideră un exemplu prost pentru cetățeni.

Valentin Stan: Deci în primele zile ale anului, primul ministru nu și-a plătit încă dările locale?

Marius Tucă:  Nu.

Valentin Stan:  Mai ții minte că noi am avut un prim-ministru care n-avea cont în bancă. Deci poporul ăsta a scuipat din rărunchii lui pe perete și astfel de personaje care n-aveau cont în bancă.

 

Recomandarea video

Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Amenințările lui Putin la adresa Europei: anatomia unei mari înșelătorii
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Ce se întâmpla, în trecut, cu tinerii care se aruncau în apă după cruce, de Bobotează. Tradiţii şi superstiţii de BOBOTEAZĂ
ACTUALITATE 6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani
07:15
6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani
EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
ANALIZĂ EXCLUSIV Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința
05:00
Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința
CONTROVERSĂ Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri?
05:00
Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri?
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB
23:33
Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB
FLASH NEWS Omul de bază al lui Trump, Stephen Miller, spune că Groenlanda ar trebui să fie a SUA. Politico: SUA ar putea prelua controlul înainte de 4 iulie
23:04
Omul de bază al lui Trump, Stephen Miller, spune că Groenlanda ar trebui să fie a SUA. Politico: SUA ar putea prelua controlul înainte de 4 iulie

Cele mai noi