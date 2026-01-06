Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele

În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a comentat cu ironie un moment din dezbaterea publică legată de plata taxelor locale prin aplicația ghișeul.ro. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a pornit de la o replică a premierului, care a recunoscut că nu și-a instalat aplicația, deși aceasta este promovată pentru simplificarea plăților online.

Întrebat fiind, ți-ai pus aplicația? Premierul a raspuns, nu. Ar fi putut să spună, n-am pus-o pe telefon, dar eu lucrez pe computer, am plătit deja taxele sau am fost la coadă și am plătit cash, subliniază profesorul Valentin Stan

Momentul vine în primele zile ale anului, când premierul nu-și plătise încă taxele locale, ceea ce Stan consideră un exemplu prost pentru cetățeni.