Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre majorarea taxelor locale, impusă de Guvernul Bolojan. Liderul de la Cotroceni a menționat că „sunt niște taxe care față de inflația din ultimii ani n-au mai crescut de foarte mult timp”.

„Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz. Există o flexibilitate pe care legea o dă autorității locale. Pe de altă parte, sunt niște taxe care față de inflația din ultimii ani n-au mai crescut de foarte mult timp”, a menționat președintele.

Șeful statului a adăugat că deține o mașină pentru care nu știe cât plătește impozit.