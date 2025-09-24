Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre atitudinea luată de Uniunea Europeană în privința acțiunilor recente ale Rusiei, precum trimiterea dronelor în mai multe țări europene, inclusiv în România. Acesta a subliniat că problemele de securitate ar trebui tratate la nivelul NATO, nu la nivel european, deoarece doar aceasta alianță oferă garanții reale de apărare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pe mine m-a speriat discursul lui Gherasimov”

Profesorul Dan Dungaciu vorbește despre rara apariție a șefului Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, ca un semnal al încrederii Rusiei în direcția actuală a conflictului și în strategia tacită cu care pare că avansează. Lucru care, spune el, ar trebui să ne dea de gândit.

„A ieșit domnul Vladimir Putin și Gherasimov, care e șeful Statului Major, o chestie care nu s-a mai întâmplat. Și pe mine m-a speriat un pic discursul lui Gherasimov, pentru că, în momentul în care apare șeful Statului Major, foarte taciturn, el n-a comunicat, rușii n-au comunicat aproape deloc despre situația de pe front. Când îți apare Gherasimov și îți spune cum merg lucrurile și îți descrie zonele de front… adică rușii atacă unde simt „pulpa moale”, ca să zic așa, ucrainenii se deplasează pe teren să îi împingă înapoi, rușii se duc în partea aceea, deschid frontul la Zaporojie, deschid în Harkov, deschid fronturi peste tot. Până când, cum a spus președintele Putin, poate la un moment dat, nu o să mai aibă ce să trimită ca să apere frontul. Și rușii, încet-încet, împing, împing, împing, fără să forțeze foarte mult. Până când occidentalii, mă rog, Ucraina, nu mai are ce să trimită și, în momentul acela, nu vrei să rupi. Când Gherasimov vine și îți spune cum arată frontul, asta înseamnă că rușii deja au certitudinea că direcția este inevitabilă. Adică nu va fi obligat peste două săptămâni să retracteze. Rușii n-au vorbit până acum public pentru că, la cum mergea frontul, s-ar fi putut să fie obligați, după două-trei săptămâni, să contrazică ce au spus. Faptul că Gherasimov vine și spune cum merg lucrurile înseamnă că, la ei, este sigur în ce direcție se va duce, nu se vor opri până nu ajung la capăt. Și spaima asta devine existențială pentru Uniunea Europeană.”

Dan Dungaciu: „Dacă rușii ne atacă, ne uităm la NATO, nu la UE”

Invitatul vorbește și despre reacția Uniunii Europene față de amenințările tacite ale Rusiei, susținând că adevărata garanție a țărilor europene este reprezentată de NATO, alianța creată cu acest scop, implicit, de Statele Unite ale Americii, nu de structurile europene.