Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre atitudinea luată de Uniunea Europeană în privința acțiunilor recente ale Rusiei, precum trimiterea dronelor în mai multe țări europene, inclusiv în România. Acesta a subliniat că problemele de securitate ar trebui tratate la nivelul NATO, nu la nivel european, deoarece doar aceasta alianță oferă garanții reale de apărare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul Dan Dungaciu vorbește despre rara apariție a șefului Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, ca un semnal al încrederii Rusiei în direcția actuală a conflictului și în strategia tacită cu care pare că avansează. Lucru care, spune el, ar trebui să ne dea de gândit.
„A ieșit domnul Vladimir Putin și Gherasimov, care e șeful Statului Major, o chestie care nu s-a mai întâmplat. Și pe mine m-a speriat un pic discursul lui Gherasimov, pentru că, în momentul în care apare șeful Statului Major, foarte taciturn, el n-a comunicat, rușii n-au comunicat aproape deloc despre situația de pe front. Când îți apare Gherasimov și îți spune cum merg lucrurile și îți descrie zonele de front… adică rușii atacă unde simt „pulpa moale”, ca să zic așa, ucrainenii se deplasează pe teren să îi împingă înapoi, rușii se duc în partea aceea, deschid frontul la Zaporojie, deschid în Harkov, deschid fronturi peste tot. Până când, cum a spus președintele Putin, poate la un moment dat, nu o să mai aibă ce să trimită ca să apere frontul. Și rușii, încet-încet, împing, împing, împing, fără să forțeze foarte mult. Până când occidentalii, mă rog, Ucraina, nu mai are ce să trimită și, în momentul acela, nu vrei să rupi. Când Gherasimov vine și îți spune cum arată frontul, asta înseamnă că rușii deja au certitudinea că direcția este inevitabilă. Adică nu va fi obligat peste două săptămâni să retracteze. Rușii n-au vorbit până acum public pentru că, la cum mergea frontul, s-ar fi putut să fie obligați, după două-trei săptămâni, să contrazică ce au spus. Faptul că Gherasimov vine și spune cum merg lucrurile înseamnă că, la ei, este sigur în ce direcție se va duce, nu se vor opri până nu ajung la capăt. Și spaima asta devine existențială pentru Uniunea Europeană.”
Invitatul vorbește și despre reacția Uniunii Europene față de amenințările tacite ale Rusiei, susținând că adevărata garanție a țărilor europene este reprezentată de NATO, alianța creată cu acest scop, implicit, de Statele Unite ale Americii, nu de structurile europene.
„Sigur, în siajul reset-ului americano-rus pe care încă nu vrem să-l recunoaștem în dimensiunea lui reală. Și atunci apare disperarea: spun „nu, nu ne oprim, facem asta, o să mergem până la capăt, o să distrugem, mă rog, rafinăriile, industria de rafinare”. Deci asta e o disperare. De parcă ceea ce fac acum rușii, sau ce ar putea să facă, fiind ocupați cu frontul, este să mai deschidă încă vreo 7.000 de fronturi, adică să atace NATO. De fapt, asta e problema. Toată discuția asta a europenilor, și e foarte interesantă semantica: „Suntem atacați, trebuie să ne apărăm de ruși.” Când ești atacat tu, ca european, nu vorbești despre Uniunea Europeană. Acolo e NATO atacat. Uitați, de ce vorbiți voi, de la Bruxelles, despre faptul că Europa e atacată? Nu. Noi, europenii, ne-am dus în NATO ca să ne protejăm. Unii dintre noi ne-am făcut parteneri strategici cu America, ca să ne protejăm de ruși. În special, în principal de ruși, pentru că NATO a fost construit împotriva sau, mai bine zis, ca să ne apere de Uniunea Sovietică, de Federația Rusă. De ce vorbiți voi despre securitate? Voi nu sunteți în business-ul ăsta. A, că vreți să fiți în business-ul ăsta, că vreți să vă construiți industria de apărare, că veți fi peste 10 ani mai mult decât ați fost… Dar, în momentul ăsta, dacă rușii ne atacă, nu la voi ne uităm, ne vom uita la NATO. Și ne obligați să dăm 5%, și noi ne asumăm asta: 5% la NATO. Voi nu mai credeți în NATO? Nu mai credeți în articolul 5? Spuneți-o clar. Și atunci lăsați-ne în pace, nu mai amețiți cu voi vorbind de securitate. Lăsați NATO să vorbească, lăsați-i pe americani să vorbească despre securitate, și asta e viața. Dar disperarea lor este politică.”