Dan Dungaciu: „Diferența de calibru dintre EUROPENI și SUA este covârșitoare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a explicat că motivul pentru care Europa se află în situația actuală este diferența covârșitoare de calibru între europeni și administrația Trump din Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat că în timp ce în America se simte „puterea pură și dură”, în Europa se simte doar „pretenția puterii”, care în fața puterii americane „se topește”. Sociologul a dat exemplul premierului olandez Mark Rutte, pe care l-a numit „gura de aur europeană”, o expresie diplomatică perfectă, dar care a fost practic o statuie vie a propagandei europene în fața puterii americane.

„Întrebarea mea este, cum am ajuns aici? Sau de ce am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că, până la urmă, diferența de calibru dintre noi, europenii și Statele Unite, administrația Trump este covârșitoare. E distanța de la cer la pământ. Adică acolo se simte puterea pură și dură, iar aici se simte pretenția puterii, dar care, în fața puterii propriu-zise, se blegește. Domnul Rutte a fost expresia perfectă, impecabilă, gura de aur europeană, care i-a desenat, i-a exprimat toate odele într-un mod care era, poate, greu de imaginat” , subliniază Dan Dungaciu.