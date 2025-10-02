Dan Dungaciu: „Disperarea europenilor pentru confiscarea activelor rusești vine din faptul că americanii nu mai dau bani”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum retragerea SUA din conflictul Rusia–Ucraina ar fi, de fapt, o decizie luată în urma presiunilor sistemului american. De asemenea, atrage atenția asupra faptului că, în lipsa finanțărilor și a ajutorului american, Europa își schimbă abordarea în acest conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul Dan Dungaciu explică faptul că influența unor cercuri din politica americană ar fi forțat administrația Trump să reducă implicarea SUA în războiul din Ucraina. Odată cu lipsa finanțării americane în cadrul conflictului, Europa ar fi obligată să caute noi metode de susținere, inclusiv confiscarea activelor rusești, pentru a ajuta financiar Ucraina și pentru a-și consolida politica de apărare împotriva Rusiei, a adăugat Dungaciu.
„Și m-am lămurit între timp, când mă uitam, și-am mai comentat asta: pe Fox, cel mai important comentator militar este șeful Institutului pentru Studiul Războiului, care, evident, ține cu tabăra asta dură, radicală, anti-rusă, gen război rece, cum era pe vremuri. Deci, sistemul din Statele Unite nu-i chiar așa de ușor de unit. Faptul că l-a pus pe generalul Kellogg, consilier pe Ucraina, nu a fost dorința lui Trump de la început, care spunea: „Rezolv în 24 de ore.” A fost o presiune a sistemului, care încă e acolo și căruia trebuie să-i dai oarecare satisfacție. Care continuă. Și satisfacția care i s-a dat a fost: gata, domnule, eu nu mă mai bag, nu mai vând, nu mai dau bani. Disperarea europenilor, în acest moment, de a confisca activele rusești din băncile occidentale, vine și din faptul că americanii nu mai dau sprijin financiar. Pentru că americanii dădeau și sprijin financiar, și sprijin militar. Sprijinul militar îl cumperi, dar nu poți să te duci să cumperi bani de la americani, dacă americanii au spus că nu mai dau niciun ban către Ucraina. Deci, de aici provine toată această chestiune.”