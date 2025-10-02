Dan Dungaciu: „Disperarea europenilor pentru confiscarea activelor rusești vine din faptul că americanii nu mai dau bani”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum retragerea SUA din conflictul Rusia–Ucraina ar fi, de fapt, o decizie luată în urma presiunilor sistemului american. De asemenea, atrage atenția asupra faptului că, în lipsa finanțărilor și a ajutorului american, Europa își schimbă abordarea în acest conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu explică faptul că influența unor cercuri din politica americană ar fi forțat administrația Trump să reducă implicarea SUA în războiul din Ucraina. Odată cu lipsa finanțării americane în cadrul conflictului, Europa ar fi obligată să caute noi metode de susținere, inclusiv confiscarea activelor rusești, pentru a ajuta financiar Ucraina și pentru a-și consolida politica de apărare împotriva Rusiei, a adăugat Dungaciu.