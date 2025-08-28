Dan Dungaciu: „Doar un șoc strategic din afară mai poate schimba România. Nu se poate transforma din interior„

În ediția din 27 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a oferit o radiografie clară a stării actuale a puterii politice din România, subliniind coeziunea excepțională dintre Președinte, ministrul de Externe și ministrul Apărării. Totodată, a avertizat că o transformare reală nu poate apărea din interior, ci doar ca rezultat al unor șocuri externe majore. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu: „Eu cred că la nivelul puterii n-am stat niciodată mai bine în termeni de coeziune. În triunghiul Președinte, ministru de Externe, ministrul Apărării, totul e acoperit acolo. Când te-ai acoperit așa, trebuie să ai grijă unii de alții. Cine să spargă cercul acesta? Nu o să poată să îl spargă nimeni. Cel puțin până nu va fi un șoc strategic în această regiune. Din România nu poate să îl spargă nimeni. Cercul acesta de securitate va rămâne, chit că vor trimite mesaje care nu au nicio legătură cu realitatea.”

Analistul consideră că transformările majore pot veni doar prin perturbări externe, nu prin dinamici interne:

Dan Dungaciu: „Doar un șoc strategic mai poate schimba România. Șocul strategic poate fi modul în care se închide Ucraina sau anumite semnale pe care americanii le vor da atunci când vor dori să le dea. Doecamdată nu le-au dat. Doar un șoc din afară mai poate schimba România în acest moment, ea nu se poate transforma din interior, n-are cum să se transforme.”

