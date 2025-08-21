Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Este anormal să ai un președinte în CONCEDIU în aceste momente”

Dan Dungaciu: „Este anormal să ai un președinte în CONCEDIU în aceste momente”

Alexandra Anton
21 aug. 2025, 10:45, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre imaginea președintelui României și despre modul în care aceasta reflectă lipsa unei strategii de securitate națională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a descris scena din spatele președintelui ca fiind una simbolică pentru haosul strategic al României.

„Imaginea e emblematică. Imaginea din spatele președintelui, cam așa arată proiectul de strategic și viziunea de politică externă a României, scorojită cu găuri, cu mai multe indicatoare, arătând direcțiile multiple. Iertați-mă, dacă ar fi venit aici un străin și s-ar fi uitat și ar fi văzut că ăsta este președintele române, vorbind despre summitul din Alaska, Washington și întâlnirile europene pe dosarul ucrainean, ar fi avut așa o strângere de inimă. Ideea de a avea un președinte în concediu, deși nu e în concediu, un președinte care lasă funcțiile…”, spune acesta.

„Domnul președinte ar trebui să lucreze la strategia națională de apărare a țării și să o pună pe masă”

Analistul a adăugat că România are nevoie urgentă de o strategie națională de apărare, nu de apariții care transmit nesiguranță în fața cetățenilor.

„Dar asemenea cadre de genul ăsta nu-ți oferă nici măcar cum să spun minimă liniștire, dacă vreți, apropo de ce se întâmplă cu proiectul de securitate al României, că până la urmă, la Alaska și la Washington era vorba de relația bilaterală Statele Unite-Federația Rusă și de proiectele lor politice, de securitate și economice. Iar aici este vorba de proiectul de securitate al României. Domnul președinte ar trebui să lucreze la strategia națională de apărare a țării și să o pună pe masă, ca să vedem și noi cum se mișcă tot dispozitivul ăsta de securitate ale României în condiții extrem de complicate.”, afirmă Dungaciu.

