Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre strategia europeană la nivel de politică globală, în contextul în care sprijinul militar al Statelor Unite pare din ce în ce mai scăzut. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul tensiunilor din Occident, statele europene, spune profesorul Dan Dungaciu, au dezvoltat un plan prin care să-și mențină relevanța geoeconomică la nivel mondial. Astfel, spune analistul, prin acordul comercial încheiat cu India, acestea doresc să devină un actor principal pe piața economică mondială, formând acest binom pentru a putea lupta cu America și China.

„Europa are planurile ei, proiectele ei, ca să zic așa. Eu cred că în momentul ăsta, sau am gândit că e complicat cu apărarea. Acum joacă ce pe vremuri, acordul economic cu India este un asemenea joc. Să vedem care va fi reacția SUA din punctul acesta de vedere, pentru că ei cum au pus-o: Europa-India vs. America-China. Complicată postură.”

De asemenea, invitatul remarcă o schimbare de paradigmă, afirmând că, din copilul preferat al Occidentului, India a ajuns ca, prin acordurile cu țările europene, să devină un rival principal pentru SUA și China pe piața economică mondială.