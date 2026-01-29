Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare”

Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare”

Malina Maria Fulga
29 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre strategia europeană la nivel de politică globală, în contextul în care sprijinul militar al Statelor Unite pare din ce în ce mai scăzut. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul tensiunilor din Occident, statele europene, spune profesorul Dan Dungaciu, au dezvoltat un plan prin care să-și mențină relevanța geoeconomică la nivel mondial. Astfel, spune analistul, prin acordul comercial încheiat cu India, acestea doresc să devină un actor principal pe piața economică mondială, formând acest binom pentru a putea lupta cu America și China.

„Europa are planurile ei, proiectele ei, ca să zic așa. Eu cred că în momentul ăsta, sau am gândit că e complicat cu apărarea. Acum joacă ce pe vremuri, acordul economic cu India este un asemenea joc. Să vedem care va fi reacția SUA din punctul acesta de vedere, pentru că ei cum au pus-o: Europa-India vs. America-China. Complicată postură.”

De asemenea, invitatul remarcă o schimbare de paradigmă, afirmând că, din copilul preferat al Occidentului, India a ajuns ca, prin acordurile cu țările europene, să devină un rival principal pentru SUA și China pe piața economică mondială.

„Eu de ce v-am spus că se schimbă lucrurile? Pentru că, cu 5 ani în urmă, India era copilul teribil, favoritul Occidentului, democrația noastră de acolo, anti-China, anti-Rusia, iar acum India face un joc care nu mai este joc american. Nu știu care vor fi costurile. Dar, din punctul ăsta de vedere, se schimbă tot ce știam până în prezent. Europa joacă acum, vrea să joace economic din acest punct de vedere, întărindu-se de fapt, făcându-și campioni regionali, adică industrie din Europa Occidentală. Noi vom fi o piață perfectă. Mercosur și India sunt acorduri economice în care Europa vrea să joace la mare.”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”
10:30
Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”
MARIUS TUCĂ SHOW Oana Eftimie: „Nu ni s-a spus că fondurile SAFE sunt, de fapt, împrumuturi, fără să ni se comunice și dobânzile pe care le vom avea de suportat”
08:30
Oana Eftimie: „Nu ni s-a spus că fondurile SAFE sunt, de fapt, împrumuturi, fără să ni se comunice și dobânzile pe care le vom avea de suportat”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
07:00
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
ACTUALITATE Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state
06:30
Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state
VIDEO Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă
06:00
Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România nu a jucat nimic. Suntem servitorul perfect. Politica României trebuie schimbată”
00:00
Dan Dungaciu: „România nu a jucat nimic. Suntem servitorul perfect. Politica României trebuie schimbată”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Excepția surprinzătoare în colecția lui Țiriac. Țara care nu este reprezentată (cu video)
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Luminile ciudate văzute pe Venus ar putea avea o explicație cât se poate de simplă
EXTERNE Premierul britanic Keir Starmer, primit la Beijing de liderul Chinei, Xi Jinping
10:32
Premierul britanic Keir Starmer, primit la Beijing de liderul Chinei, Xi Jinping
DEZVĂLUIRI „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații
10:23
„Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații
ANALIZA de 10 „Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran
10:00
„Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
10:00
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
ACTUALITATE Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs
10:00
Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs
EDUCAȚIE În ce oraș din România se nasc cei mai inteligenți oameni. Nu este vorba despre București
09:58
În ce oraș din România se nasc cei mai inteligenți oameni. Nu este vorba despre București

Cele mai noi

Trimite acest link pe