FCSB e pe locul 11 în Superliga, la cinci puncte de locul șase, ocupat de Oțelul Galați. Dar, Gigi Becali crede că echipa sa va ajunge în play-off, unde va intra de pe locul cinci și e convins că poate câștiga un nou titlu.

FCSB a pierdut în acest an în Superliga, 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu CFR Cluj, dar și în Europa League, 1-4 cu Dinamo Zagreb. Deși rezultatele sunt foarte slabe, finanțatorul echipei roș-albastre a făcut calculele pentru cele șapte etape rămase din sezonul regulat și crede că formația bucureșteană poate ajunge pe primele șase locuri din campionat.

Program FCSB în etapele rămase din sezonul regulat al Superligii: Etapa 24: FCSB – Csikszereda, Etapa 25: FCSB – FC Botoșani, Etapa 26: Oțelul – FCSB, Etapa 27: U Craiova – FCSB, Etapa 28: FCSB – Metaloglobus, Etapa 29: UTA – FCSB, Etapa 30: FCSB – U Cluj.

Gigi Becali spune cum ajunge FCSB în play-off și câștigă titlul, deși echipa e abia pe locul 11 în Superliga

„Acum, ca să luăm campionatul, avem încă șapte meciuri, că dacă le câștigăm pe astea suntem în play-off de pe locul 4, nu de pe locul 5. Apoi mai sunt încă zece meciuri, care sunt dublu. Nu avem nevoie să piardă ei. Ne interesează să câștigăm noi meciurile noastre. Ele joacă între ele oricum. Una din ele se dă mai puțin în jos. Rapid cu Craiova, cu Dinamo.

Noi jucăm cu toate: cu Galațiul, cu Botoșani, cu U Cluj, cu UTA. Pe CFR nu o mai pun, că ea este prea slabă. O s-o bată Metaloglobus acum. Noi jucăm cu toate. I-am zis lui Mihai (Stoica): «noi peste 3 etape suntem pe locul 5». A zis: «păi, cum să fim pe locul 5. Trebuie să o batem pe Oțelul». Eu i-am zis «băi, Mihai, dacă nu o batem pe Oțelul, trebuie să ne lăsăm de fotbal». Hai, că te bate Oțelul în situația în care sunt, dar acum? E o situație de viață și de moarte. Dacă ne bate Galați… înseamnă că nu ești echipă, nu ești”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB joacă diseară cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei de Europa League, iar Mihai Stoica, oficialul echipei roș-albastre, a întărit cele spuse de Gigi Becali, în privința campionatului. „Gigi nu a renunțat niciodată, nici măcar la… nu speranța, el și acum e convins că vom lua campionatul, nu că vom intra în play-off. Uite la ce distanță suntem de primul loc și unde am fost după trei etape de play-off, adică nu are de ce să…. Noi suntem la ora actuală la 7 puncte jumate de primul loc, jucând cu Craiova. Noi am fost la 8 puncte de CFR după trei etape de play-off”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.