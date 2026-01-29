Prima pagină » Știri externe » Noi imagini cu Alex Pretti, protestatarul ucis în Minneapolis: Bărbatul a avut o confruntare cu agenții ICE, înainte cu 11 zile de moartea sa. Ce detalii ies la iveală

Noi imagini cu Alex Pretti, protestatarul ucis în Minneapolis: Bărbatul a avut o confruntare cu agenții ICE, înainte cu 11 zile de moartea sa. Ce detalii ies la iveală

29 ian. 2026, 10:52, Știri externe

Alex Pretti, bărbatul ucis, sâmbătă, în timpul protestelor din Minneapolis, a fost implicat într-o confruntare cu agenții ICE cu o săptămână înainte de moartea sa, relatează NBC News. O nouă înregistrare video, realizată de compania media The News Movement, la data de 13 ianuarie, îl arată pe Pretti în timp ce lovea cu piciorul farurile unui vehicul federal. Bărbatul îi scuipă pe agenți, iar aceșptia coboară apoi din mașină și îl pun la pământ.

O rudă a confirmat că Pretti este într-adevăr cel care apare în videoclip și că familia a aflat despre incident după ce acesta s-a produs.

Imaginile care au făcut înconjurul internetului, în ultimele ore, îl arată pe Pretti țipând la agenții federali de imigrare și lovind cu piciorul partea din spate a unui vehicul folosit de agenți. Nu este clar ce s-a întâmplat înainte de această interacțiune. Înregistrarea video arată un agent care coboară din vehicul, îl apucă pe Pretti și îl trântește la pământ, în timp ce martorii strigă „Oprește-te! Oprește-te!”. Între timp, alți agenți în uniformă aruncă ceea ce pare a fi gaz sau fum către mulțime. Cel puțin trei agenți încearcă să-l țină pe Pretti la pământ, dar acesta reușește să scape și se repede către persoanele aflate în apropiere, potrivit înregistrării video.

La un moment dat, când se întoarce, se vede ceea ce pare a fi o armă, ascunsă în spatele centurii sale. Totuși, în clip, nu pare să o scoată niciodată.

Localnicii adunați la fața locului strigă la agenți și le cer să plece. La scurt timp, intersecția este copleșită de fumul lansat de agenți, claxoane de mașini și strigătele oamenilor. The News Movement a raportat că, la scurt timp după altercație, agenții federali au plecat cu mașinile.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne a declarat că Homeland Security Investigations analizează înregistrarea video. În înregistrare se pot vedea persoane purtând veste pe care pare să scrie „Police Homeland Security Investigations”.

Steve Schleicher, avocatul familiei Pretti, a declarat într-o declarație: „Cu o săptămână înainte ca Alex să fie împușcat pe stradă – în ciuda faptului că nu reprezenta o amenințare pentru nimeni – el a fost agresat violent de un grup de agenți ICE. Nimic din ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână înainte nu putea justifica uciderea lui Alex de către ICE pe 24 ianuarie”.

Videoclipul a fost publicat și de președintele Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis" îl critică și pe președintele Donald Trump

Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă

