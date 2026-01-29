Prima pagină » Economic » Lukoil a încheiat un acord istoric cu gigantul Carlyle Group. Grupul american a cumpărat activele internaționale, inclusiv pe cele din România

29 ian. 2026, 10:38, Economic
Grupul petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de SUA, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu gigantul american de asset managaement Carlyle Group. Cea mai mare parte a activelor străine ale Lukoil, estimate la aproximativ 22 mld. dolari ar urma să fie vândute după aprobarea din partea guvernului Statelor Unite, conform Reuters

În cadrul sancțiunilor impuse de Statele Unite din cauza acțiunilor Rusiei în Ucraina, Trezoreriza SUA a acordat grupului petrolier rus termen până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global. Lukoil a transmis printr-un comunicat că a convenit cu Carlyle să vândă divizia LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele străine ale companiei, inclusiv pe cele din România.

„PJSC Lukoil informează că a semnat un acord cu compania de investiții americană Carlyle privind vânzarea Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil, care deține active internaționale ale grupului Lukoil). Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle. Compania continuă, de asemenea, negocierile cu alți potențiali cumpărători. Lukoil International GmbH este scoasă la vânzare din cauza măsurilor restrictive introduse de unele țări împotriva companiei și a filialelor sale″, se arată în comunicatul Lukoil.

Ce active deține Lukoil în România

Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume, precum și rafinării în Europa. Producția combinată a acestora a ajus în 2025 la 13,5 milioane de tone, aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți prin intermediul unei rețele de 300 de stații de distribuție.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

Lukoil și Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, au fost sancționate de SUA în octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Mișcarea Washingtonului a forțat gigantul petrolier rus să-și vândă activele din străinătate. Mai multe surse au transmis că există cel puțin 12 potențiali cumpărărtori care și-au exprimat interesul pentru achiziționarea activelor Lukoil, inclusiv Carlyle Group.

