Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață

Final tragic pentru Robert S., tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dat dispărut după ce a plecat în Turcia. Bărbatul a fost găsit fără viață a mai bine de o lună și jumătate de la dispariție.

Familia lui Robert, tânărul de 32 de ani dispărut după ce a părăsit România, trăiește o dramă profundă, după confirmarea celui mai temut scenariu. Robert a fost găsit fără viață în Turcia, scrie Cancan.ro.

Informația a fost confirmată de apropiații săi, care au transmis că trupul neînsuflețit urmează să fie repatriat în România, procedurile legale fiind deja în desfășurare. Vestea a pus capăt speranțelor familiei și prietenilor, care au așteptat până în ultima clipă o veste salvatoare.

Anunțul a generat un val de reacții de solidaritate în mediul online, acolo unde cazul a fost intens mediatizat încă din momentul dispariției.

„Cu profundă tristețe vă informăm că D. R. S. a fost găsit decedat în Turcia. În acest moment sunt urmate formalitățile legale pentru repatrierea în România. Rugăm pe toți cei care au fost alături prin distribuiri, mesaje și sprijin să păstreze un moment de reculegere și să respecte durerea familiei în aceste clipe extrem de grele. Mulțumim tuturor pentru implicare, solidaritate și sprijin. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis apropiații lui Robert, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Românul, dat dispărut din 13 decembrie

Dispariția tânărului a fost semnalată după ce acesta a plecat din România pe 10 decembrie, cu destinația Turcia. Ajuns acolo, Robert a luat legătura cu iubita sa, căreia i-a spus că se află în Turcia „cu treabă”. Începând cu data de 13 decembrie, acesta nu a mai putut fi contactat prin nicio metodă.

Familia a alertat imediat autoritățile, iar Poliția Română a demarat căutările, inclusiv în colaborare cu instituțiile din Turcia. Pe parcursul investigațiilor, rudele și cunoscuții au făcut apeluri publice și au distribuit anunțuri în speranța obținerii unor informații.

Pe site-ul Poliției Române a fost publicat și un anunț oficial privind dispariția sa:

„In data de 10.12.2025 a parasit tara cu destinatia Turcia iar din data de 13.12.2025 nu mai poate fi contactat telefonic sau prin alte cai de comunicare. Obiecte de vestimentatie: blugi gri, tricou negru, geaca al cu negru, adidasi negri.”

În aceeași perioadă, comunitatea locală s-a mobilizat pentru a ajuta familia.

„Vecinul nostru, Robert, este disparut din data de 13 decembrie. Familia il cauta cu disperare. Ultima locatie, Turcia, Istanbul. Va multumim!”, scria o apropiată pe Facebook.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii oficiale privind circumstanțele în care a survenit decesul.

