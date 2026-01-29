Prima pagină » Actualitate » Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață

Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață

Mihai Tănase
29 ian. 2026, 11:02, Actualitate
Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață
Foto: Facebook

Final tragic pentru Robert S., tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dat dispărut după ce a plecat în Turcia. Bărbatul a fost găsit fără viață a mai bine de o lună și jumătate de la dispariție. 

Familia lui Robert, tânărul de 32 de ani dispărut după ce a părăsit România, trăiește o dramă profundă, după confirmarea celui mai temut scenariu. Robert a fost găsit fără viață în Turcia, scrie Cancan.ro.

Informația a fost confirmată de apropiații săi, care au transmis că trupul neînsuflețit urmează să fie repatriat în România, procedurile legale fiind deja în desfășurare. Vestea a pus capăt speranțelor familiei și prietenilor, care au așteptat până în ultima clipă o veste salvatoare.

Anunțul a generat un val de reacții de solidaritate în mediul online, acolo unde cazul a fost intens mediatizat încă din momentul dispariției.

„Cu profundă tristețe vă informăm că D. R. S. a fost găsit decedat în Turcia. În acest moment sunt urmate formalitățile legale pentru repatrierea în România. Rugăm pe toți cei care au fost alături prin distribuiri, mesaje și sprijin să păstreze un moment de reculegere și să respecte durerea familiei în aceste clipe extrem de grele. Mulțumim tuturor pentru implicare, solidaritate și sprijin. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis apropiații lui Robert, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Românul, dat dispărut din 13 decembrie

Dispariția tânărului a fost semnalată după ce acesta a plecat din România pe 10 decembrie, cu destinația Turcia. Ajuns acolo, Robert a luat legătura cu iubita sa, căreia i-a spus că se află în Turcia „cu treabă”. Începând cu data de 13 decembrie, acesta nu a mai putut fi contactat prin nicio metodă.

Familia a alertat imediat autoritățile, iar Poliția Română a demarat căutările, inclusiv în colaborare cu instituțiile din Turcia. Pe parcursul investigațiilor, rudele și cunoscuții au făcut apeluri publice și au distribuit anunțuri în speranța obținerii unor informații.

Pe site-ul Poliției Române a fost publicat și un anunț oficial privind dispariția sa:

„In data de 10.12.2025 a parasit tara cu destinatia Turcia iar din data de 13.12.2025 nu mai poate fi contactat telefonic sau prin alte cai de comunicare. Obiecte de vestimentatie: blugi gri, tricou negru, geaca al cu negru, adidasi negri.”

În aceeași perioadă, comunitatea locală s-a mobilizat pentru a ajuta familia.

„Vecinul nostru, Robert, este disparut din data de 13 decembrie. Familia il cauta cu disperare. Ultima locatie, Turcia, Istanbul. Va multumim!”, scria o apropiată pe Facebook.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii oficiale privind circumstanțele în care a survenit decesul.

Recomandarea autorului

Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct

Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
12:35
Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
SĂNĂTATE Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență
12:20
Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență
ACCIDENT Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
11:59
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
ECONOMIE Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă”
11:45
Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă”
ADMINISTRAȚIE Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
11:15
Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
FLASH NEWS ONG-urile Funky Citizens și Declic cer Bruxelles-ului să ne întoarcem de unde am plecat acum 20 de ani: monitorizarea strictă a justiției din România și reintroducerea unui mecanism de tip MCV
11:11
ONG-urile Funky Citizens și Declic cer Bruxelles-ului să ne întoarcem de unde am plecat acum 20 de ani: monitorizarea strictă a justiției din România și reintroducerea unui mecanism de tip MCV
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Iată de ce unele mesaje sunt mai convingătoare decât altele
PACE ÎN UCRAINA 🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
12:27
🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
VIDEO Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”
12:08
Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”
FLASH NEWS Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
11:58
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
ECONOMIE După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului
11:58
După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului
FLASH NEWS Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista
11:54
Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista
IMOBILIARE Cadastru gratuit? Fondurile europene salvează zonele sărace
11:42
Cadastru gratuit? Fondurile europene salvează zonele sărace

Cele mai noi

Trimite acest link pe