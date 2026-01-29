Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a criticat lipsa de acțiune a României privitor la politica externă, susținând că a încercat întotdeauna să nu intre în contradicție cu Occidentul prin relațiile sale cu alte state. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa demersurilor oficialilor români în ceea ce privește relațiile externe ale țării. Acesta dă ca exemplu China și Taiwanul, spunând că sunt state cu care s-ar putea întreprinde acțiuni economice benefice pentru România, însă, susține el, România a fost întotdeauna într-o stare de obediență, încercând să nu dezvolte relații care ar putea intra în conflict cu viziunea țărilor occidentale.

„Dacă te uiți pe agenda americană cu China. Că ne-am uitat un pic. Ce e oficial? People to people. Contacte, discuții. Noi nu avem nimic cu China. Cum am înțeles asta? Nu facem nimic cu China. Păi nici cu Taiwanul, că ar fi niște bani de investit. Nici cu ăia nu facem nimic. Nu facem nimic că se supără ceilalți. Sunt state care joacă bine și cu China, și cu Taiwan. Taiwan a făcut investiții, pe chinezi nu i-a deranjat foarte tare, dar să nu fie recunoaștere, adică să nu dăm vreun semnal că avem recunoaștere cu Taiwan, în niciun caz. Noi nu jucăm cu nimic. N-avem nicio diplomație, n-avem schimburi cu nimic. Când te duci în China, trebuie să apari la gazetă ca să zică așa, că ai fost în China. Se poate așa ceva, domnule, în secolul XXI, să mergi în China? La noi nu.”

De asemenea, Dan Dungaciu vorbește despre acțiunile pe care România le-ar putea întreprinde pentru a forma relații și cu alte state, dar și despre proiectele partidului din care face parte privind relațiile internaționale.