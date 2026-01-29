Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a criticat lipsa de acțiune a României privitor la politica externă, susținând că a încercat întotdeauna să nu intre în contradicție cu Occidentul prin relațiile sale cu alte state. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre lipsa demersurilor oficialilor români în ceea ce privește relațiile externe ale țării. Acesta dă ca exemplu China și Taiwanul, spunând că sunt state cu care s-ar putea întreprinde acțiuni economice benefice pentru România, însă, susține el, România a fost întotdeauna într-o stare de obediență, încercând să nu dezvolte relații care ar putea intra în conflict cu viziunea țărilor occidentale.
„Dacă te uiți pe agenda americană cu China. Că ne-am uitat un pic. Ce e oficial? People to people. Contacte, discuții. Noi nu avem nimic cu China. Cum am înțeles asta? Nu facem nimic cu China. Păi nici cu Taiwanul, că ar fi niște bani de investit. Nici cu ăia nu facem nimic. Nu facem nimic că se supără ceilalți. Sunt state care joacă bine și cu China, și cu Taiwan. Taiwan a făcut investiții, pe chinezi nu i-a deranjat foarte tare, dar să nu fie recunoaștere, adică să nu dăm vreun semnal că avem recunoaștere cu Taiwan, în niciun caz. Noi nu jucăm cu nimic. N-avem nicio diplomație, n-avem schimburi cu nimic. Când te duci în China, trebuie să apari la gazetă ca să zică așa, că ai fost în China. Se poate așa ceva, domnule, în secolul XXI, să mergi în China? La noi nu.”
De asemenea, Dan Dungaciu vorbește despre acțiunile pe care România le-ar putea întreprinde pentru a forma relații și cu alte state, dar și despre proiectele partidului din care face parte privind relațiile internaționale.
„Nu mai spun de diplomația pe Orientul Mijlociu, nu mai spun de nimic. Nu există niciun proiect de politică externă în România în acest moment. China, Asia, Orientul Mijlociu, America, nu mai spun că e zero. De asta noi trebuie să ieșim, să ieșim din amorțirea asta. Sunt două lucruri pe care trebuie să le facă suveraniștii: să convingă populația că ei pot guverna și trebuie să guverneze, și doi, să iasă în exterior să discute cu toți actorii. Diplomația 360 de grade. Iar diplomația economică este fundamentală. În programul nostru politic, ministrul de externe trebuie să fie ministrul comerțului. Așa se joacă. Nu că nu te duci tu, oficial și demnitar al statului, cu oameni de afaceri. Vei fi obligat de fiecare dată să iei cu tine oameni de afaceri. Noi am avut acum întâlnirea cu ambasadorii Orientului Mijlociu. În luna aceasta, pentru că e ziua națională a Arabiei Saudite, vom organiza la Parlament grupul Titu Maiorescu. La 120 de ani de diplomație cu Egiptul, vom face o aniversare. Apoi, încet-încet, ne vom duce spre Asia de Sud-Est, inclusiv China. Pentru că este inadmisibil să-ți ceri scuze că te duci în China. Suntem oameni maturi. Ne dăm seama ce înseamnă angajamentul strategic. Și nu o să ne ducem în China să intrăm în organizația lor de securitate.”