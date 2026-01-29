Prima pagină » Actualitate » Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu

Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu

29 ian. 2026, 11:15, Actualitate
Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
Cărțile de identitate electronice se schimbă / Sursa FOTO: Mediafax

După ce buletinul electronic va putea fi folosit în mai multe situații din viața de zi cu zi, drumurile la ghișeu și dosarele cu acte se vor reduce în mod considerabil, dau asigurări autoritățile. Cartea de identitate electronică va avea, până la finalul anului 2026, funcții extinse și va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu digital de diplome.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că noul document va fi integrat într-un portofel electronic, care va reuni principalele acte necesare în relația cu statul și care este în curs de realizare.

Instituții nepregătite pentru cartea electronică

„Este prevăzută finalizarea portofelului electronic până la finalul anului. Atunci, acest wallet va reuni tot ce avem nevoie: diplome, cardul de sănătate, alte acte”, a spus Gheorghiu, într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă.

Extinderea funcțiilor cărții de identitate electronice face parte din procesul mai larg de digitalizare a administrației publice. Până acum, aproximativ 1,2 milioane de români au primit acest tip de document, care include și semnătură electronică, fără taxă de eliberare.

Vicepremierul, care are în atribuții și accelerarea digitalizării în instituțiile publice, a recunoscut că utilizarea cărții electronice întâmpină încă dificultăți în unele instituții, din cauza lipsei cititoarelor de card sau a instruirii insuficiente a personalului.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face”, insistă Gheorghiu, adăugând că problemele legate de echipamente și bugete locale vor fi rezolvate.

Un element esențial pentru funcționarea acestor servicii digitale este cloud-ul guvernamental, proiect aflat aproape de finalizare. Potrivit vicepremierului, infrastructura va deveni operațională în cursul verii: „Trebuia să se încheie, este aproape finalizat. Am discutat și cu STS și cu ADR, în vara aceasta va fi funcțional”.

Cloud-ul guvernamental este gândit să susțină schimbul de date între instituții și să permită folosirea efectivă a noilor instrumente digitale, inclusiv a portofelului electronic asociat cărții de identitate.

Autoritățile mizează pe această infrastructură pentru a reduce birocrația și pentru a limita situațiile în care cetățenii sunt nevoiți să prezinte documente fizice la ghișee.

Investiție de 130 de milioane de euro

Fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență permit eliberarea a cel puțin trei milioane de cărți de identitate electronice, investiția fiind estimată la aproape 130 de milioane de euro.

Guvernul intenționează ca, odată cu operaționalizarea cloud-ului și a portofelului electronic, noul document de identitate să devină instrumentul principal de acces la servicii publice digitale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce trebuie să știi înainte de a achita taxa pentru buletin. Unde se poate plăti aceasta

Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie

BULETINUL clasic, doar pentru câțiva români. MAI a explicat în ce situații se mai poate elibera vechea carte de identitate

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
12:35
Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
SĂNĂTATE Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență
12:20
Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență
ACCIDENT Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
11:59
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
ECONOMIE Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă”
11:45
Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă”
FLASH NEWS ONG-urile Funky Citizens și Declic cer Bruxelles-ului să ne întoarcem de unde am plecat acum 20 de ani: monitorizarea strictă a justiției din România și reintroducerea unui mecanism de tip MCV
11:11
ONG-urile Funky Citizens și Declic cer Bruxelles-ului să ne întoarcem de unde am plecat acum 20 de ani: monitorizarea strictă a justiției din România și reintroducerea unui mecanism de tip MCV
ACTUALITATE Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață
11:02
Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Iată de ce unele mesaje sunt mai convingătoare decât altele
PACE ÎN UCRAINA 🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
12:27
🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
VIDEO Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”
12:08
Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”
FLASH NEWS Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
11:58
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE
ECONOMIE După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului
11:58
După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului
FLASH NEWS Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista
11:54
Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista
IMOBILIARE Cadastru gratuit? Fondurile europene salvează zonele sărace
11:42
Cadastru gratuit? Fondurile europene salvează zonele sărace

Cele mai noi

Trimite acest link pe