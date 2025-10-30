Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să oprească războiul din UCRAINA nici dacă Ucraina vrea asta”

Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să oprească războiul din UCRAINA nici dacă Ucraina vrea asta”

Malina Maria Fulga
30 oct. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să oprească războiul din UCRAINA nici dacă Ucraina vrea asta”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre relația aparent tensionată dintre Statele Unite și țările europene, exprimându-și totodată opinia cu privire la poziția și strategiile Uniunii Europene în gestionarea războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul Dan Dungaciu este de părere că schimbarea retoricii de la conceptul de securitate NATO la securitate europeană reprezintă o mișcare strategică din partea liderilor europeni, având ca scop îndepărtarea Statelor Unite și reducerea influenței acestora în regiune.

„Marea perversiune, iertați-mă, de securitate este în momentul în care Europa vorbește de securitatea europeană, nu mai vorbește de securitatea NATO. Este tot o formă de a te decupla de americani, tot o formă de a le spune americanilor că, de fapt, nu-i iubești. Mutarea acestui accent pe Europa este proiectul lor politic și de securitate pe care îl au.”

În ceea ce privește situația războiului din Ucraina, Dan Dungaciu afirmă că, din perspectiva sa, scopul liderilor europeni ar fi mai degrabă perpetuarea conflictului. Analistul consideră că menținerea unei atmosfere tensionate oferă anumitor puteri europene pretextul de a justifica diverse strategii politice și, totodată, le permite să exercite presiune politică asupra altor state.

„Ei nu vor să oprească acest război în Ucraina, nici măcar dacă ucrainenii ar spune „haideți să negociem”,  și nu o să facă această chestiune, pentru motivul că orice negociere cu Federația Rusă va avea drept consecință oprirea acestei atmosfere de război, care înseamnă amenințarea cu războiul, care înseamnă amenințarea cu războiul hibrid, care înseamnă perpetuarea războiului hibrid și așa mai departe, care, până la urmă, îți permite să pui presiune politică pe lideri, în spațiul civil sau politic, sau pe oamenii care vorbesc în spațiul public. Deci ei nu o să oprească această chestiune. Pentru ei nu se va opri. Pentru ei este convenabil ca războiul din Ucraina să se termine cu victoria, pe teren, până în Donbas, a Federației Ruse, după care războiul să continue, adică în termeni de război rece.”

