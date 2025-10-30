Dan Dungaciu: „Europenii nu vor să oprească războiul din UCRAINA nici dacă Ucraina vrea asta”

„Marea perversiune, iertați-mă, de securitate este în momentul în care Europa vorbește de securitatea europeană, nu mai vorbește de securitatea NATO. Este tot o formă de a te decupla de americani, tot o formă de a le spune americanilor că, de fapt, nu-i iubești. Mutarea acestui accent pe Europa este proiectul lor politic și de securitate pe care îl au.”

„Ei nu vor să oprească acest război în Ucraina, nici măcar dacă ucrainenii ar spune „haideți să negociem”, și nu o să facă această chestiune, pentru motivul că orice negociere cu Federația Rusă va avea drept consecință oprirea acestei atmosfere de război, care înseamnă amenințarea cu războiul, care înseamnă amenințarea cu războiul hibrid, care înseamnă perpetuarea războiului hibrid și așa mai departe, care, până la urmă, îți permite să pui presiune politică pe lideri, în spațiul civil sau politic, sau pe oamenii care vorbesc în spațiul public. Deci ei nu o să oprească această chestiune. Pentru ei nu se va opri. Pentru ei este convenabil ca războiul din Ucraina să se termine cu victoria, pe teren, până în Donbas, a Federației Ruse, după care războiul să continue, adică în termeni de război rece.”