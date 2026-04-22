Dan Dungaciu: „Germania își învălui tancurile în steagul Uniunii Europene pentru a ascunde intenția de înarmare care va declanșa toate alarmele la nivel mondial”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii sunt îngroziți de puterea pe care ar căpăta-o Germania într-o cursă de înarmare.

Dan Dungaciu: „Nu vom cuceri Europa în numele Germaniei, dacă eram cu Alternative Fur Deutschland. Ci vom cuceri Europa în numele Europei. Ăsta e mesajul lui Merz. Și atunci lăsați-ne să ne dezvoltăm, pentru că punem totul la pachet. Industria noastră nu o ținem pentru noi, că asta era groaza. Pentru că ei știu că în orice competiție de dezvoltare industrială câștigă Germania, indiferent ce-i face. Nemții vor lucra acuma pentru Europa.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum europenii sunt îngroziți de puterea pe care ar căpăta-o Germania într-o cursă de înarmare. Acesta a început prin a spune că Merz tocmai a votat o lege privind emigrarea, împreună cu opoziție – AFD. După această lege, Parlamentul German a aprobat o lege pentru înarmare. Sociologul susține că Germania își învăluie tancurile în drapelul UE pentru a-și putea continua înarmarea.