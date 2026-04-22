Dan Dungaciu: „Germania își învălui tancurile în steagul Uniunii Europene pentru a ascunde intenția de înarmare care va declanșa toate alarmele la nivel mondial”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum europenii sunt îngroziți de puterea pe care ar căpăta-o Germania într-o cursă de înarmare. Acesta a început prin a spune că Merz tocmai a votat o lege privind emigrarea, împreună cu opoziție – AFD. După această lege, Parlamentul German a aprobat o lege pentru înarmare. Sociologul susține că Germania își învăluie tancurile în drapelul UE pentru a-și putea continua înarmarea.
„În Parlamentul German, Merz a votat, împreună cu Alternative Fur Deutschland, o lege privind emigrarea. Toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă acolo. După aceea au început proiectul de înarmare. Deci au votat cu partidul din opoziție pe care voiau să-l scoată în afara. Lumea a spus ce se întâmplă cu partidul suveranist, partidul de protest. A început industria să bubuie. Reindustrializarea germană se face prin industria de apărare, industria de armament. Toată lumea a zis ce se întâmplă cu Germania? Ce se întâmplă cu Germania? Și Merz a adus-o pe Angela Merkel public, lângă el, pe care o detestă personal la nivelul maxim și a zis nu vom face alianță cu Alternative Fur Deutschland. În Europa e al doilea mare sacrificiu al Germaniei după căderea comunismului. Primul sacrificiu al Germaniei în favoarea comunității a fost renunțarea la moneda. Al doilea mare sacrificiu al Germaniei, pentru că lumea se teme de puterea ei… Le spune așa, nu vom cuceri Europa în numele Germaniei, dacă eram cu Alternative Fur Deutschland. Ci vom cuceri Europa în numele Europei. Ăsta e mesajul lui Merz. Și atunci lăsați-ne să ne dezvoltăm, pentru că punem totul la pachet. Industria noastră nu o ținem pentru noi, că asta era groaza. Pentru că ei știu că în orice competiție de dezvoltare industrială câștigă Germania, indiferent ce-i face. Nemții vor lucra acuma pentru Europa. Ce înseamnă asta? Federalizarea. Ai o carcasă pentru că toată lumea se îngrozește. Dar dacă după războiul din Iran încep unii să se gândească… Trei lideri care au cochetat cu proiectul nuclear și toți sunt morți, singurii care rămân în picioare sunt cei care au arma nucleară. Ce se va întâmpla dacă Turcia vrea arma nucleară? Ce se întâmplă dacă Emiratele sau Arabia Saudită vor armă nucleară? Ce se întâmplă dacă Germania vrea arma nucleară? Și toată lumea spune, domnule, avem o problemă că nemții când se înarmează, nu poți să-i oprești. Și atunci zicem carcasa Germania și învelim tancurile în drapelul Uniunii Europene. Și zice este vorba despre Europa și atunci nu se împiedică în cioturi, gen România, că oricum i-a încurcat un pic Ungaria, dar negociază.”, a explicat sociologul.