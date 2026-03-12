Dan Dungaciu: „În momentul votului din Parlament doar 60 de parlamentari văzuseră documentul transmis de președinte”

În ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a detaliat contextul solicitării americane privind staționarea trupelor pe teritoriul României. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a reafirmat importanța SUA ca partener strategic esențial pentru securitatea României, conform acordului semnat în 2005 și ratificat în 2006

„Noi suntem cu americanii, pentru că America este partenerul strategic al României, cel mai important și fără de care Securitatea României nu se poate asigura”, a declarat el.

Dan Dungaciu a mai dezbătut o solicitare americană privind o implicare sporită a trupelor SUA pe teritoriul României, legată de tensiunile din Orientul Mijlociu, menționate ca „războiul din Iran”. Discuția a pus accent pe aspectele legale și pe motivele pentru care cererea a fost trimisă spre aprobare parlamentară, depășind cadrul acordurilor existente.

„Americanii solicită, în perspectiva, sigur, unei mai bune implicări în războiul din Iran. Și vine solicitarea, te uiți în legislație, bun, acordul strategico-american în 2007, legea privind staționarea trupelor străine pe teritoriul României, care zice așa: trupele stau, se mișcă, staționează, se deplasează, la discreția președintelui, în măsura în care nu depășesc cadrul unor documente tratate semnate de România cu terți (…) Solicitarea și, de fapt, acordul, documentul statului, e mai mult decât parteneriatul strategico-american. Adică depășește cadrul paterneriatului cu SUA” , spune Dungaciu

Ce conține documentul secret?

Parlamentarii au avut acces la document înainte de vot, dar totuși Dungaciu avertizează: