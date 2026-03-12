Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „În momentul votului din Parlament doar 60 de parlamentari văzuseră documentul transmis de președinte”

Dan Dungaciu: „În momentul votului din Parlament doar 60 de parlamentari văzuseră documentul transmis de președinte”

Serdaru Mihaela
12 mart. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a detaliat contextul solicitării americane privind staționarea trupelor pe teritoriul României. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. 

Dan Dungaciu a reafirmat importanța SUA ca partener strategic esențial pentru securitatea României, conform acordului semnat în 2005 și ratificat în 2006

„Noi suntem cu americanii, pentru că America este partenerul strategic al României, cel mai important și fără de care Securitatea României nu se poate asigura”, a declarat el. 

Dan Dungaciu a mai dezbătut o solicitare americană privind o implicare sporită a trupelor SUA pe teritoriul României, legată de tensiunile din Orientul Mijlociu, menționate ca „războiul din Iran”. Discuția a pus accent pe aspectele legale și pe motivele pentru care cererea a fost trimisă spre aprobare parlamentară, depășind cadrul acordurilor existente.

„Americanii solicită, în perspectiva, sigur, unei mai bune implicări în războiul din Iran. Și vine solicitarea, te uiți în legislație, bun, acordul strategico-american în 2007, legea privind staționarea trupelor străine pe teritoriul României, care zice așa: trupele stau, se mișcă, staționează, se deplasează, la discreția președintelui, în măsura în care nu depășesc cadrul unor documente tratate semnate de România cu terți (…)  Solicitarea și, de fapt, acordul, documentul statului, e mai mult decât parteneriatul strategico-american. Adică depășește cadrul paterneriatului cu SUA” , spune Dungaciu

Ce conține documentul secret?
Parlamentarii au avut acces la document înainte de vot, dar totuși  Dungaciu avertizează:

„Până a venit documentul de la Cotroceni, mai aveau două ore și votau. Parlamentarii nu aveau voie să spună, că era secret. Public, Nicușor Dan a vorbit de niște echipamente, dar e mai mult decât atât. S-ar putea să fie o posibilitate de aducerea unor capabilități pe care România nu le are, dacă necesitățile vor deveni presante”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii români au făcut-o dintr-un sentiment de teamă și de cumpărare a protecției personale. Nu îi interesează securitatea românilor”
08:00
Dan Dungaciu: „Liderii români au făcut-o dintr-un sentiment de teamă și de cumpărare a protecției personale. Nu îi interesează securitatea românilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „: AUR nu s-a abținut, pur și simplu am refuzat să votăm. Nu avem încredere în actuala conducere a României”
07:30
Dan Dungaciu: „: AUR nu s-a abținut, pur și simplu am refuzat să votăm. Nu avem încredere în actuala conducere a României”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”
07:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”
ACTUALITATE Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că România se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde
06:30
Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că România se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război
06:00
Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război
ACTUALITATE ⁠Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina a rămas într-un con de umbră. Nu-l mai bagă nimeni în seamă, nu mai are bani, nu mai primește armament”
23:30
⁠Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina a rămas într-un con de umbră. Nu-l mai bagă nimeni în seamă, nu mai are bani, nu mai primește armament”
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Digi24
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
MedLife anunță primele rezultate ale primului studiu de genomică din România
CONTROVERSĂ Cum se distrează Trump în mijlocul haosului. Președintele american și youtuberul Jake Paul, virali pe rețelele de socializare
11:19
Cum se distrează Trump în mijlocul haosului. Președintele american și youtuberul Jake Paul, virali pe rețelele de socializare
SPORT Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
11:11
Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
CULTURĂ Debut în stil mare pe Broadway pentru Barack și Michelle Obama cu relansarea piesei „Proof”, premiată cu Tony și Pulitzer
11:08
Debut în stil mare pe Broadway pentru Barack și Michelle Obama cu relansarea piesei „Proof”, premiată cu Tony și Pulitzer
FLASH NEWS Ciprian Ciucu anunță controale masive la mașinile de mare tonaj: „Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini”
11:00
Ciprian Ciucu anunță controale masive la mașinile de mare tonaj: „Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini”
Gândul de Vreme Schimbări bruște de temperatură. Unde se vor înregistra azi -8 grade. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră pentru Gândul
10:51
Schimbări bruște de temperatură. Unde se vor înregistra azi -8 grade. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră pentru Gândul
FLASH NEWS Mama lui Bolojan își îndeamnă fiul să nu demisioneze la presiunea PSD-ului: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
10:50
Mama lui Bolojan își îndeamnă fiul să nu demisioneze la presiunea PSD-ului: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe