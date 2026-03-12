Prima pagină » Știri externe » Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară

12 mart. 2026, 11:52, Știri externe
O anchetă preliminară a armatei americane ar fi stabilit că Statele Unite sunt responsabile pentru atacul cu rachete Tomahawk asupra unei școli elementare iraniene în februarie, în urma căruia au murit zeci de copii, relatează The New York Times.

Potrivit publicației, care citează oficiali americani anonimi și alte persoane familiarizate cu concluziile preliminare, atacul din 28 februarie asupra clădirii școlii elementare Shajarah Tayyebeh a fost rezultatul unei greșeli de țintire a armatei americane.

Aceasta a inițiat atacuri asupra unei baze iraniene adiacente din care făcea parte anterior clădirea școlii, conform anchetei preliminare. Ofițeri de la Comandamentul Central al SUA au creat coordonatele țintei pentru atac folosind date învechite furnizate de Agenția de Informații a Apărării, au declarat sursele NYT.

Oficialii au subliniat că descoperirile sunt preliminare și că există întrebări importante fără răspuns cu privire la motivul pentru care informațiile învechite nu au fost verificate de două ori.

„Lovirea unei școli, pline de copii, va fi cu siguranță înregistrată ca una dintre cele mai devastatoare erori militare individuale din ultimele decenii.“, scrie NYT. Oficialii iranieni au declarat că numărul morților a fost de cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii.

Concluziile par să confirme afirmațiile Teheranului, care a prezentat imagini video ale atacului cu rachete americane și fragmente din părți ale rachetelor fabricate în SUA, în ciuda eforturilor lui Donald Trump de a sugera că Iranul a lovit clădirea.

Statele Unite sunt singura țară implicată în conflict care folosește rachete Tomahawk.

Deși o analiză independentă a atacului a indicat în mod clar vinovăția SUA, administrația Trump a continuat să evite să se pronunțe cu privire la atacul care a lovit școala din orașul Minab, situată în apropierea clădirilor utilizate de forțele navale ale Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC).

Sâmbătă, Trump a declarat că Iranul este responsabil pentru bombardamentul școlii. „În opinia mea, pe baza a ceea ce am văzut, acest lucru a fost făcut de Iran… După cum știți, munițiile lor sunt foarte imprecise. Nu au niciun fel de precizie. A fost făcut de Iran.” Președintele nu a prezentat nicio dovadă pentru afirmația sa.

Afirmația sa nu a fost repetată de purtătorii de cuvânt ai armatei americane, care au spus doar că „investighează” atentatul.

Însă eforturile administrației Trump de a evita responsabilitatea pentru atac au continuat miercuri, Pentagonul declarând pentru Guardian doar cinci cuvinte: „Incidentul este în curs de investigare”.

Imaginile  din satelit arată că, deși clădirea școlii făcea odată parte din complexul mai larg al IRGC, aceasta a fost separată de cazărmi de cel puțin nouă ani. Există indicii vizuale clare că este vorba de o instituție de învățământ, inclusiv picturi murale colorate pe pereți și mici terenuri de sport – ambele vizibile în unele imagini din satelit.

