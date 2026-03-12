Prima pagină » Știri externe » Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”

Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”

Mihai Tănase
12 mart. 2026, 11:50, Știri externe
Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a
Foto: Freepik.com

Prețul mediu al benzinei în Statele Unite a depășit 3,50 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel din mai 2024. Creșterea este alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului de petrol prin strâmtoarea Ormuz.

Prețul benzinei în Statele Unite a depășit în această săptămână pragul de 3,50 dolari pe galon, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al creșterii cotațiilor petrolului pe piețele internaționale.

Potrivit datelor publicate de serviciile de monitorizare AAA și GasBuddy, citate de Reuters, prețul mediu național al benzinei a ajuns la 3,58 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel înregistrat din mai 2024.

Scumpirea vine într-un moment în care temerile privind aprovizionarea globală cu petrol cresc, după intensificarea conflictului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Perturbările exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu, în special din zona strâmtorii Ormuz, au dus la creșteri rapide ale prețurilor combustibililor la nivel global.

Avertismentul analiștilor

Analiștii avertizează că această evoluție ar putea afecta bugetele familiilor americane și ar putea încetini activitatea economică.

„Undele de şoc geopolitice nu au nevoie de luni pentru a ajunge în portofelul oamenilor, ci doar de câteva zile. Simţi presiunea exact în momentul în care îţi alimentezi maşina”, a declarat William Stern, director executiv al companiei americane de finanţare pentru întreprinderi mici Cardiff.

De la decizia președintelui Donald Trump de a se alătura Israelului în atacurile asupra Iranului, pe 28 februarie, prețul benzinei a crescut cu aproape 60 de cenți pe galon. Majorarea de aproximativ 20% în doar 11 zile este comparabilă cu saltul puternic înregistrat după invazia Rusiei în Ucraina.

Trump, sub presiune politică înaintea alegerilor „midterm”

Creșterea prețurilor la combustibili ar putea avea și consecințe politice pentru administrația condusă de președintele Donald Trump și pentru Partidul Republican.

Analiștii spun că scumpirea energiei ar putea deveni o temă majoră înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, mai ales în contextul în care reducerea costurilor energiei a fost una dintre promisiunile centrale ale campaniei electorale din 2024.

În același timp, presiunea asupra prețurilor ar putea continua în perioada următoare. Prețurile benzinei pe piețele angro au crescut deja cu două cifre, potrivit lui Denton Cinquegrana, analist-șef pentru petrol la Oil Price Information Service.

De regulă, aceste creșteri se reflectă la pompă în doar câteva zile. În paralel, prețurile petrolului au continuat să urce cu aproape 5%, în ciuda propunerii Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice.

Situația este complicată și de intrarea pieței americane în perioada de trecere la benzina de vară, un tip de combustibil care arde mai curat, dar este mai costisitor de produs. Specialiștii avertizează că acest factor ar putea împinge prețurile la pompă și mai sus în următoarele săptămâni.

„Factura” războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11 miliarde de dolari în 7 zile

Cele mai noi

