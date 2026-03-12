Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”

Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”

Bianca Dogaru
12 mart. 2026, 11:20, Actualitate
Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că programele statului pentru ocuparea forței de muncă au devenit o sursă de abuzuri pentru anumite companii. Șeful Executivului a descoperit că o schemă de sprijin, care oferă angajatorilor 2.250 de lei lunar pentru încadrarea persoanelor cu dificultăți, este folosită incorect. Deși scopul era ajutorarea șomerilor de lungă durată sau a părinților singuri, banii publici au ajuns cu prioritate către firmele de pază. 

Bolojan a transmis că analiza din anul 2025 arată o situație bizară la nivel național. Din cele peste 13.200 de persoane subvenționate, mai mult de jumătate apar angajate la firme de pază concentrate în doar câteva zone, precum București, Gorj și Galați.

„Printr-o schemă de sprijin, angajatorii pot primi 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, dacă angajează persoane care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă: șomeri de mai mult de 6 luni sau cu vârsta de peste 45 de ani, părinți care își cresc singuri copiii. În schimb, angajatorul are obligația să mențină persoana respectivă în muncă cel puțin 18 luni. În 2025 a fost subvenționată angajarea a peste 13.200 de persoane. În ce sectoare s-au făcut cele multe angajări? În construcții, în industrie? Nu. Mai mult de jumătate, adică 6.816 persoane, la firmele de pază. Iar un alt lucru care ridică semne de întrebare este că aceste firme sunt concentrate în doar câteva zone ale țării: București și zona limitrofă, Gorj și Galați,” a transmis premierul pe Facebook

Sursa foto: Facebook Ilie Bolojan

Premierul a descris un mecanism prin care aceleași persoane sunt plimbate de la o societate la alte pentru a încasa repetat subvenția. Practic, un angajat este concediat sau își dă demisia după o perioadă, iar apoi apare imediat pe statele de plată ale unei alte firme care cere din nou ajutorul de la stat.

„În unele cazuri, aceleași persoane sunt subvenționate de mai multe ori. Practic, o persoană este angajată, firma primește subvenția, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie. Ulterior, persoana respectivă apare angajată la o altă firmă care accesează din nou subvenția. Astfel se creează un mecanism prin care aceleași persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăți, iar companiile accesează repetat subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piața muncii. Neclaritățile din lege au permis astfel de practici, iar cei care ar fi trebuit să le observe nu și-au făcut datoria.”

Ilie Bolojan a cerut Ministerului Muncii să modifice regulile și să ia măsuri urgente pentru oprirea acestor practici.

„La ultima ședință de guvern am dispus Ministerului Muncii găsirea unor soluții și luarea de măsuri concrete pentru a îndrepta lucrurile legate de acest program. Și să-i susținem pe cei care chiar lucrează în economia reală. Impactul bugetar al unei astfel de scheme, de zeci de milioane de lei, poate părea relativ mic la scara întregului buget, dar miza este mai mare decât atât. Este vorba despre reguli corecte și despre încrederea că banii publici sunt folosiți exact pentru scopul pentru care au fost alocați.”

