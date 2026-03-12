Valentin Stan: Miruță ne-a anunțat că românia se află sub umbrela nucleară a Franței, dar fără să avem niciun tratat. Ne plasează sub un pericol incredibil aceste declarații absurde

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre presupusa „umbrelă nucleară” a Franței asupra României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre presupusa „umbrelă nucleară” a Franței asupra României. În urma declarațiilor vicepremierului Radu Miruță, analistul ridică întrebări legate de existența unui acord care să justifice o astfel de afirmație. De asemenea, el vorbește de felul în care aceste afirmații ar fi interpretate în contextul garanțiilor oferite de NATO.

Faptul că le trimite Macron arme în toate părțile. Atenție la ce spune Miruță, spune-mi și mie la momentul ăsta, în baza tabelului pe care ți l-am arătat. Tu ce umbrelă nucleară ai? E cumva umbrelă nucleară franceză asupra ta? Dar acum fi atent la un lucru extrem de grav, mai grav decât povestea cu avionul. Deci Miruță tocmai ți-a spus că se află sub umbrela nucleară a Franței. Ai un tratat pe tema asta? Ce crezi că va spune America atunci când va afla că tu te afli sub umbrela nucleară a Franței? Români, plus susținătorii lui Nicușor Dan din București, spuneți-mi și mie sub care umbrelă de securitate franceză se află Miruță ministrul. Atenție, a părerii, vice-prim-ministrul Guvernului. În Guvernul României vorbim deja nu de un avion care repatriază români pe baza a ceea ce vrea doamna Țoiu, ci vorbim de apărarea nucleară extinsă asupra intereselor de securitate ale României în condiții de război la frontieră, război în care este implicată cea mai mare putere nucleară a lumii. Care umbrelă nucleară franceză este deasupra capului lui Miruță.