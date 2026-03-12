Prima pagină » Actualitate » Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor

12 mart. 2026, 11:56, Actualitate
Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa

După un adevărat calvar trăit prin instanțele de judecată, proprietara unui apartament din Iași a reușit să o evacueze pe studenta din Grecia care refuza să părăsească locuința, scrie Ziarul de Iași. Nici măcar încercarea de a forța yala nu a dat roade.

La acest demers, studenta a ripostat cu o nouă acțiune juridică intentată și solicitarea de emitere a unui ordin de protecție.

Cum a început totul

Cu toate că s-a desfășurat în procedură de urgență, întregul proces a durat destul de mult, fiind necesară rejudecarea. Într-un final, din sfera civilă, toată povestea s-a mutat în cea penală.

A.M.S., studentă la UMF Iași, a închiriat un apartament în cartierul Tudor Vladimirescu, în septembrie 2024, pentru o perioadă de un an. După această dată, proprietarii i-au transmis că nu mai vor să închirieze locuința, însă tânăra a refuzat să plece, invocând faptul că ar fi intervenit tacita relocațiune.

Legea spune că, dacă la expirarea unui contract, chiriașul continuă să folosească bunul respectiv, iar proprietarul nu se opune, se consideră încheiată o nouă înțelegere, în aceleași condiții cu cea inițială. Dar, în cazul de față, lucrurile au stat diferit, în sensul că proprietarii nu o mai doreau în casa lor.

Când s-a trezit la ușa apartamentului cu proprietarii, studenta din Grecia a sunat la 112 și a chemat Poliția, ulterior cerând Judecătoriei emiterea unui ordin de protecție.

Chiar dacă solicitarea i-a fost respinsă și de prima instanță, și de Tribunal, cazul nu s-a încheiat, căci a urmat o lungă serie de noi procese. Nici măcar după ce proprietarii au obținut o sentință de evacuare a studentei aceasta nu a plecat.

Mai departe, după ce s-a cerut debranșarea locației respective de la utilități (electricitate și gaz), A.M.S. a dat în judecată compania E.ON.

Citește aici detalii incredibile din acest proces și cum și-au recuperat apartamentul proprietarii de drept.

