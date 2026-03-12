Prima pagină » Actualitate » Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Bianca Dogaru
12 mart. 2026, 11:48, Actualitate
Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax

Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu Airbusul A319ACJ deținut de guvernul ucrainean, conform Boarding Pass.

Președintele Nicușor Dan îl va primi azi la Cotroceni pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, conform anunțului făcut miercuri de Administrația Prezidențială, care a confirmat că liderul de la Kiev urmează să vină într-o vizită oficială în țara noastră.

Potrivit Administrației Prezidențiale, primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, cu ocazia vizitei oficiale în România, va avea loc la ora 13.30.
Programul include convorbiri tête-à-tête cu președintele Nicușor Dan, precum și convorbiri oficiale.
De asemenea, cei doi președinți vor face declarații de presă, în jurul orei 15.00.
Gândul va transmite live toate momentele importante ale vizitei.

A doua vizită a lui Zelenski în România

În octombrie 2023, Volodimir Zelenski, a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul războiului. Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea sprijinului oferit Ucrainei de România, atât pe plan militar, cât și umanitar, precum și problemele minorității române din Ucraina și securitatea alimentară regională.

Zelenski a fost primit atunci la Palatul Cotroceni de președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Ulterior, a avut o întâlnire cu premierul de la acea dată, Marcel Ciolacu, axată pe cooperarea strategică și pe sprijinul multidimensional pentru Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Sondaj INSCOP: Jumătate dintre români vor ca țara să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite
12:37
Sondaj INSCOP: Jumătate dintre români vor ca țara să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite
AUTO Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
12:35
Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
IMOBILIARE Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor
11:56
Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor
„Cu Gândul la București” începe joi, 12 martie, de la ora 18:00. Invitat: Paul Moldovan, primar al Sectorului 6
11:21
„Cu Gândul la București” începe joi, 12 martie, de la ora 18:00. Invitat: Paul Moldovan, primar al Sectorului 6
FLASH NEWS Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”
11:20
Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”
SPORT Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
11:11
Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Aproape o treime dintre americani cred că lumea se va sfârși în timpul vieții lor
REACȚIE Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
12:36
Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
ULTIMA ORĂ PSD anunță oficial că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier”
12:34
PSD anunță oficial că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier”
AUTO (P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
12:27
(P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
CONTROVERSĂ În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
12:10
În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
CONTROVERSĂ Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară
11:52
Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară
ECONOMIE Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”
11:50
Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe