Cum se distrează Trump în mijlocul haosului. Președintele american și youtuberul Jake Paul, virali pe rețelele de socializare

În mijlocul haosului provocat de războiul din Iran și luptele din Orient, Donald Trump și-a făcut timp, ieri, să stea de vorbă și cu celebrul youtuber și boxer american Jake Paul.

Acesta a participat, miercuri, la mitingul lui Trump din Hebron, Kentucky, unde președintele american s-a adresat unei mulțimi numeroase adunate la Verst Logistics din Hebron.

În timpul discursului, președintele s-a adresat direct YouTuber-ului și i-a spus: „Voi face o predicție că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vei candida pentru o funcție politică. Ai sprijinul meu total și necondiționat”.

Trump a mai spus că nu l-a întrebat pe Paul pe cine a votat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar crede că nu a fost Kamala Harris.

Influencerul s-a alăturat președintelui pe scenă, la cererea acestuia, și a ținut un scurt discurs.

Paul a spus: „Domnul Trump m-a învățat ce înseamnă curajul. Nu ne dăm niciodată bătuți într-o luptă, chiar dacă adversarii sunt mult mai puternici decât noi, mult, mult mai puternici decât noi”, a spus Paul. „Cred că toți locuitorii din Kentucky gândesc la fel. Voi aveți spiritul ăsta de luptători. Voi aveți atitudinea asta.”

După mitingul din Kentucky, echipa lui Trump a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care se poate vedea cum președintele dansează împreună cu Paul dansul viral YMCA Village People, cu legenda: „Doi luptători. Un dans iconic al lui Trump”. Clipul a fost distribuit si de Jake Paul care a avut șansa de a-l avea ca invitat la podcastul său pe președintele Statelor Unite.

Interviul va fi difuzat „în curând“ a anunțat influencerul american.

