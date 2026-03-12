Prima pagină » Știri externe » Cum se distrează Trump în mijlocul haosului. Președintele american și youtuberul Jake Paul, virali pe rețelele de socializare

12 mart. 2026, 11:19, Știri externe
În mijlocul haosului provocat de războiul din Iran și luptele din Orient, Donald Trump și-a făcut timp, ieri, să stea de vorbă și cu celebrul youtuber și boxer american Jake Paul.

Acesta a participat, miercuri, la mitingul lui Trump din Hebron, Kentucky, unde președintele american s-a adresat unei mulțimi numeroase adunate la Verst Logistics din Hebron.

În timpul discursului, președintele s-a adresat direct YouTuber-ului și i-a spus: „Voi face o predicție că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vei candida pentru o funcție politică. Ai sprijinul meu total și necondiționat”.

Trump a mai spus că nu l-a întrebat pe Paul pe cine a votat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar crede că nu a fost Kamala Harris.

Influencerul s-a alăturat președintelui pe scenă, la cererea acestuia, și a ținut un scurt discurs.

Paul a spus: „Domnul Trump m-a învățat ce înseamnă curajul. Nu ne dăm niciodată bătuți într-o luptă, chiar dacă adversarii sunt mult mai puternici decât noi, mult, mult mai puternici decât noi”, a spus Paul. „Cred că toți locuitorii din Kentucky gândesc la fel. Voi aveți spiritul ăsta de luptători. Voi aveți atitudinea asta.”

După mitingul din Kentucky, echipa lui Trump a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care se poate vedea cum președintele dansează împreună cu Paul dansul viral YMCA Village People, cu legenda: „Doi luptători. Un dans iconic al lui Trump”. Clipul a fost distribuit si de Jake Paul care a avut șansa de a-l avea ca invitat la podcastul său pe președintele Statelor Unite.

Interviul va fi difuzat „în curând“ a anunțat influencerul american.

„Factura" războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11.000.000.000 de dolari în 7 zile

Donald Trump spune că Iranul a fost bombardat mai puternic decât orice altă țară din istorie. Trump: „Am putea face mult mai rău"

