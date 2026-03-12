Dan Dungaciu: „: AUR nu s-a abținut, pur și simplu am refuzat să votăm. Nu avem încredere în actuala conducere a României”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, prim-vicepreședintele AUR, profesorul Dan Dungaciu, a vorbit despre votul CSAT privind cererea SUA de dislocare a forțelor militare în România și motivul pentru care partidul din care face parte a refuzat să ia parte la vot. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu susține că, deși el și partidul din care face parte au încredere în oficialii și armata americană, lipsa de încredere care a dus la refuzul partidului AUR de a vota solicitarea CSAT vine de la coaliția de guvernare și de la președintele României. Invitatul spune că aceștia ar fi gata să cedeze securitatea României în dorința de a-și răscumpăra greșelile politice din trecut.