Dan Dungaciu: „: AUR nu s-a abținut, pur și simplu am refuzat să votăm. Nu avem încredere în actuala conducere a României”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, prim-vicepreședintele AUR, profesorul Dan Dungaciu, a vorbit despre votul CSAT privind cererea SUA de dislocare a forțelor militare în România și motivul pentru care partidul din care face parte a refuzat să ia parte la vot. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul Dan Dungaciu susține că, deși el și partidul din care face parte au încredere în oficialii și armata americană, lipsa de încredere care a dus la refuzul partidului AUR de a vota solicitarea CSAT vine de la coaliția de guvernare și de la președintele României. Invitatul spune că aceștia ar fi gata să cedeze securitatea României în dorința de a-și răscumpăra greșelile politice din trecut.
„Nu ne-am abținut. N-are legătură cu Trump. Nu știm ce scrie în documentul ăla. Pentru oamenii care au încredere în actuala putere din România, pot să-i susțină. Noi nu avem încredere. Și eu am încredere în americani. Eu n-am încredere în aceștia care conduc. Pentru că aceștia care ne conduc, în dorința lor de a-și răscumpăra greșelile enorme pe care le-au făcut, pe care americanii nu le vor șterge niciodată, ei sunt gata să cedeze ceea ce nu trebuia să fie cedat fără măcar, măcar o negociere, securitatea. Singurul garant vine de la Statele Unite când America stă aici, are prezență militară și nu pleacă de aici. Ei n-au negociat o prezență intensă, cum zice NATO. Ei n-au negociat o prezență mai mare după asta.”