Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”

prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum războiul din Orientul Mijlociu este dus pentru a opri posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea.

Dan Dungaciu: „E foarte greu să faci predicții, pentru că nimeni nu știe cu adevărat, după părerea mea, câte rachete balistice are Iranul. Ăia care știu nu vorbesc, cei care vorbesc nu știu. Deci din punctul ăsta de vedere, nu știm nici măcar acuma. Sigur că rata de lovire a Iranului a scăzut. Dar nu știm dacă a scăzut pentru că nu mai au… Asta e posibil. Sau că Iranul își ține niște rachete pentru acest război.”

