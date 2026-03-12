Dan Dungaciu: „Războiul din Orientul Mijlociu vrea să oprească posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum războiul din Orientul Mijlociu este dus pentru a opri posibilitatea Iranului de a mai șantaja vreodată lumea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Deci e clar că din punctul ăsta de vedere, oricât încerci să fii de optimist, faptul că America mai are nevoie de o bază aici prin preajmă înseamnă că nu e chiar în buza opriri războiului. Că dacă era în buza opririi războiului nu mai treceau pe aici. E foarte greu să faci predicții, pentru că nimeni nu știe cu adevărat, după părerea mea, câte rachete balistice are Iranul. Ăia care știu nu vorbesc, cei care vorbesc nu știu. Deci din punctul ăsta de vedere, nu știm nici măcar acuma. Sigur că rata de lovire a Iranului a scăzut. Dar nu știm dacă a scăzut pentru că nu mai au… Asta e posibil. Sau că Iranul își ține niște rachete pentru acest război. Pentru că situația, din punctul lor de vedere, este următoarea: ei dacă nu pierd, câștigă. Americanii dacă nu câștigă, pierd. Și atunci ei ce zic? O să pârjolim totul în jur. În acest moment, numărul de nave, mă rog, pe care l-ar avea Iranul a fost estimat undeva pe la 90-100 fregate, corvete, 15-20 submarine. Americanii au spus, prin vocea lui Pete Hegseth, că au scufundat 43. Deci e o operațiune acum… De ce? Se face în perspectiva opririi vreodată a oricărui efort iranian de a închide Ormuzul. Deci războiul ăsta nu se poate, nu e doar de azi pe mâine. Vor să oprească orice posibilitate a Iranului de a mai șantaja practic lumea.”, a explicat sociologul.