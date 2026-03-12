Valentin Stan: Rezoluția puterilor de război stipulează ca președintele SUA să notifice Congresul în termen de 48 de ore de la declanșarea unui război

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a vorbit despre acțiunile președintelui american Donald Trump, folosind autoritatea prezidențială pentru a proteja interesele de securitate ale țării. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Folosindu-se de documente și legi în vigoare, profesorul Valentin Stan a explicat raționamentul prin care Donald Trump a informat Congresul american de începerea unui conflict armat, fără a se bloca în chestiuni ce țin de birocrație. Acesta afirmă că președintele este obligat doar să notifice în termen de 48 de ore și nu are obligația de a consulta Congresul.

Circumstanțe, informație, raport, în lipsa unei declarații de război, în orice caz în care Forțele Armate ale Statelor Unite sunt introduse, președintele va trimite, în termen de 48 de ore, către președintele Camerei Reprezentanților și către președintele Senatului un raport scris. Deci trebuie să raporteze în 48 de ore. Vezi că spune aici: Să precizeze circumstanțele, autoritatea, constituția legislativă, amploarea și durata estimată a ostilităților. Deci n-am nevoie de aprobarea Congresului, în baza legilor americane, să decid eu, președinte, folosirea Forțelor Armate pentru a preîntâmpina un act de forță împotriva intereselor de securitate americane.

De asemenea, Valentin Stan menționează cum și secretarul de stat american, Marco Rubio, a confirmat că procedurile au fost respectate și că președintele american a notificat Grupul celor 8, adică liderii cheie ai Congresului.