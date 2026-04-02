Dan Dungaciu: „În războiul din Iran nu mai este vorba despre regimul ayatollahilor”

În emisiunea Marius Tucă Show din 1 aprilie 2026, analistul Dan Dungaciu a oferit o analiză incisivă asupra dinamicii războaielor moderne, comparând invazia germană în URSS cu situația actuală din Iran și Moldova. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show
Discuția cu Marius Tucă a pornit de la ideea că „românii nu se schimbă”, dar s-a extins rapid la dinamici istorice și actuale, cu paralale la războiul din Ucraina, invazia germană în URSS și posibile scenarii în Iran.
„Nu s-a mai uitat la Ceaușescu-comunistul, ci la Ceaușescu care se pune împotrivă rușilor”, explică analistul
Dungaciu extinde analiza la Iran, chiar dacă războiul actual e diferit cu rachete, drone , dinamica rămâne aceeași. Armata americană e superioară numeric și calitativ, dar iranienii nu vor lupta pentru ayatollahi, ci pentru Iran.
„Se lansează rachete și drone… Armata americană este incomparabil mai puternică decât cea iraniană, fie că vorbim despre Gărzile Revoluționare sau despre armata propriu-zisă; distincția dintre acestea nu mai este clară. Soldatul american, în medie, este mult peste nivelul altor militari, la fel cum soldatul german era superior celui sovietic la vremea respectivă”, conchide analistul Dan Dungaciu.