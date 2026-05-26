Ion Cristoiu: O premieră în Istoria României de la Fanarioți încoace: Un peșcheș pe post de politică externă

„Nu peste mult timp se va împlini o lună de când România nu are Guvern, deși Ilie Bolojan și gașca activează din plin, ca și cum ar fi un Guvern plin, adică împarte o friptură și o și mănâncă în același timp. Ea fiind, însă, mare, nu o mănâncă încă pe toată. Sigur însă, nu vor lăsa următorului Guvern”, spune publicistul Ion Cristoiu la începutul jurnalului său zilnic.

„Deci, pe 5 mai s-a petrecut o moțiune de cenzură, în urma căreia, printr-un rezultat zdrobitor, Guvernul Ilie Bolojan a fost dărâmat. Normal ar fi fost ca a doua zi, președintele să cheme partidele la consultări și seara să anunțe numele premierului desemnat, adică al persoanei îndreptățite sau însărcinate să facă Guvern, care putea să îl facă sau nu. Acestea sunt procedurile standard. Nicușor Dan nu a făcut acest lucru, a tărăgănat și tărăgănează dinadins desemnarea unui premier, cu tot felul de pretexte, consultări informale, discuții prin boscheți, întâlnire istorică față în față cu Gigi Becali, de la care a primit sfaturi despre cum să conducă România, pe care el și le-a notat pe eternu-i carnețel. De la Cotroceni vin și vor veni numai intoxicări, pentru că, după părerea mea, acest Guvern va fi lăsat până în septembrie, pentru ca să facă prăpăd, prin acele așa-zise legi comandate prin PNRR. În absența acestei decizii, primim tot felul de intoxicări, tot Cotroceniul, el are vreo 40 de consilieri, femei de serviciu, bucătărese, instalatori, toți se ocupă cu intoxicarea președintelui. (…)

Incredibilul anunț că președintele României, administrația prezindențială și prin ea, statul român, a încheiat un contract de lobby de peste 3 milioane de dolari, pentru ca să facă lobby pe lângă administrația Trump și congresul american. Practic, este pentru prima dată când aud, în istorie, că un stat plătește o firmă ca să-i pună pile la alt stat. N-am pomenit. Relațiile dintre state nu au legătură nici cu pilele, nici cu simpatiile, au cu interesele. Când este vorba de un stat mic e România, de felul în care își face politică externă, dar și de interesele Statelor unite. Cum să pui pile pe lângă Rubio? Sau la Trump? Dincolo de toate acestea, vreau să vă fac precizarea din comunicat: „contractarea acestui serviciu s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale”. Deci, Monstruoasa Coaliție funcționează în continuare la Cotroceni, oricum asta e o premieră în istoria României”, mai spune scriitorul.