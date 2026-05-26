Accident teribil în Brăila. Un tânăr de 19 ani a murit pe loc, un altul este în stare critică la spital

Accident teribil petrecut în județul Brăila în noaptea de luni spre marți, 26 mai. Un autoturism marca BMW Seria 5 în care se aflau doi tineri s-a răsturnat pe un câmp.

În urma impactului, un tânăr de 19 ani a decedat pe loc, iar altul, în vârstă de 18 ani, este în stare critică.

Polițiștii, alertați prin sistemul eCall

Accidentul a avut loc în jurul orei 03:00, pe DN 21, în zona „KM10”, spre localitatea Albina. Cei doi tineri aflați în autoturismul BMW Seria 5 sunt din comuna Tichilești. Impactul a fost atât de puternic încât amândoi au fost aruncați din mașină.

Băiatul de 18 ani grav rănită este în stare critică, la Terapie Intensivă.

„În urma evenimentului, a rezultat decesul unui tânăr, de 19 ani, din localitatea Tichilești și vătămarea corporală a unui tânăr, de 18 ani, tot din localitatea Tichilești, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiindu-i prelevate și mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanții IPJ Brăila.

Polițiștii Serviciului Rutier au fost alertați printr-un apel la 112 generat automat de sistemul eCall al mașinii.

