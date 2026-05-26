Rubio respinge informațiile privind evacuarea ambasadei SUA din Kiev după avertismentul Rusiei. Ucraina acuză un „șantaj nerușinat”

Ionuț Stan
Marco Rubio - Foto: Mediafax foto
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Rusia nu a cerut direct evacuarea ambasadei SUA din Kiev, după apariția informațiilor privind un avertisment iminet de atac aerian asupra capitalei ucrainene transmis de Moscova. 

Noi tensiuni diplomatice au apărut între Washington și Moscova, după ce autoritățile ruse au transmis avertismente privind securitatea din Kiev și au recomandat statelor străine să își retragă personalul diplomatic și cetățenii din capitala ucraineană, potrivit Kievpost.com.

Secretarul de stat american Marco Rubio a încercat să reducă impactul informațiilor potrivit cărora Rusia ar fi cerut în mod explicit evacuarea ambasadei SUA din Ucraina. Potrivit oficialului american, Moscova nu a formulat o solicitare directă către Washington, ci a transmis un avertisment general legat de riscurile existente în contextul conflictului.

Marco Rubio / sursă foto: Shutterstock

Rubio a precizat că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a transmis un mesaj din partea președintelui Vladimir Putin destinat președintelui Donald Trump, mesaj pe care l-a înaintat mai departe liderului de la Casa Albă.

Ucraina acuză Rusia de „șantaj nerușinat”

Declarațiile au venit după ce Ministerul rus de Externe a susținut că Serghei Lavrov l-a informat pe Rubio despre intenția Moscovei de a continua ceea ce a numit „lovituri sistematice” asupra unor obiective militare și centre de decizie din Kiev.

„La instrucțiunile președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, Serghei Lavrov a transmis oficial părții americane informația că, drept răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației civile și a obiectivelor civile de pe teritoriul rus, Forțele Armate ale Federației Ruse vor lansa lovituri sistematice și consecutive asupra obiectivelor din Kiev, utilizate de forțele armate ucrainene, și asupra centrelor de luare a deciziilor corespunzătoare. Serghei Lavrov a atras atenția asupra declarației Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei din 25 mai, în care SUA, alături de alte state cu reprezentanțe la Kiev, sunt sfătuite să asigure evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni din capitala ucraineană”, se arată în comunicatul MAE rus.

Rusia a recomandat în același timp guvernelor străine să își retragă personalul diplomatic și cetățenii din capitala Ucrainei.

„Pericolul în toate aceste războaie, pe măsură ce ele continuă și se prelungesc, este că ele prezintă întotdeauna amenințarea unei escaladări”, a declarat Marco Rubio.

Mesajul Moscovei a provocat reacții puternice la Kiev.

Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat avertismentul Rusiei, descriindu-l drept un „șantaj nerușinat” și o încercare de intimidare a comunității internaționale. Autoritățile ucrainene au cerut partenerilor occidentali să răspundă prin intensificarea presiunilor asupra Moscovei și prin consolidarea sprijinului militar, în special în ceea ce privește sistemele de apărare aeriană.

