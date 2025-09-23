Dan Dungaciu: „În România, cineva dă cu târnăcopul la fundamentele politicii externe. Nu rămâne nimic”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a vorbit despre situația politicii externe din România. Acesta a explicat că statul român își subminează singur fundamentele și că lipsa unei „povești” face ca România să fie ignorată pe plan internațional. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Se lovește cu târnăcopul la fundamentele statalității României

Dan Dungaciu a descris metaforic actuala politică externă ca pe un proces de autodistrugere. El susține că ceea ce se întâmplă acum nu doar că subminează proiectele serioase de relații internaționale, dar atacă și însăși baza statului român.

„Eu cred că ce se întâmplă acum în România e vorba de cineva care dă cu târnăcopul la fundamentele oricărui proiect de politică externă a României, serios. Și iertați-mă că spun, la fundamentele statalității României. Lovesc cu târnăcopul, sacadat de fiecare dată, cum să nu se întâmple, să nu rămână nimic, piatră peste piatră.”, afirmă Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „E o mână întinsă care nu primește nimic pentru că nu are poveste”

Analistul a ironizat vizita ministrului de Externe al României în Statele Unite, prezentată oficial ca o deplasare importantă. În realitate, s-a rezumat la participarea la o reuniune ONU.