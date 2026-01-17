Dan Dungaciu: „Liderii europeni ar fi vrut să audă că America se retrage din NATO”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce, în viziunea sa, discuțiile despre o „securitate europeană” separată de NATO pornesc de la o premisă greșită. El spune că mesajul transmis de Donald Trump este clar: America nu pleacă din NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

NATO, America și „schizofrenia strategică” a Bruxelles-ului

Invitatul afirmă că liderii europeni se agită inutil cu ideea unei arhitecturi de securitate separate. NATO există și este garanția reală de apărare.

„Și mai transmite și un mesaj, care nu e deloc subliminal, foarte limpede: «Băi, ce vă tot agitați cu Securitatea Europeană? Eu v-am spus că NATO există. NATO există, e garanția de securitate cea mai bună pe care o aveți. Vă apără». Pentru că schizofrenia asta strategică a Bruxelles-ului zice următoarele: bă, americanii pleacă, americanii pleacă, americanii pleacă, NATO pleacă. Trebuie să reconstruim noi atelierul nostru mic de securitate ca să devenim noi actori de securitate globali. Tot ce se vede aici este toată superfetația asta… sunt semnul unei disperări. Ei nu sunt oameni proști. Dar sunt disperați.”, spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Cel mai important lucru pe care ar fi vrut să-l audă liderii europeni este că America se retrage din NATO”

Dungaciu explică legătura dintre Groenlanda și NATO. El spune că Trump nu vorbește despre retragerea Americii, ci despre consolidarea NATO. Pentru el, NATO înseamnă, în esență, armata americană și voința Americii de a-i apăra pe aliați.