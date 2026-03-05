Prima pagină » Actualitate » România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto

România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto

05 mart. 2026, 05:30, Actualitate
România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto
Colaj Gândul

Îmbătrânirea parcului auto al României este o realitate, fiind accentuată de numărul tot mai mare de mașini second-hand îmbătrânite care intră anual în țară. Astfel, ne aflăm departe de media UE de doar 12,7 ani. Practic, aproape două treimi din parcul auto al României înseamnă autovehicule de peste 12 ani. 

Analizând datele oferite de MAI, Direcția Înmatriculări și Registrul Auto Român pentru Gândul, România are o flotă auto îmbătrânită, deși în ultimii ani mașinile pe benzină au mai „întinerit”.

Statistica anuală a parcului auto la finalul lui 2025

  • Parcul auto al României,  la data de 31.12.2025, totaliza un număr de 11.222.292 vehicule. Dintre acestea, 8.309.225 au o vechimea de peste 12 ani, în vreme ce un număr de 1.089.274 autovehicule au vechimea cuprinsă între 9 și 12 ani, a transmis pentru Gândul Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
  • Vechimea parcului auto din România ne plasează în topul european, date confirmate și de cel mai recent raport al Asociației Constructorilor Auto Europeni (ACEA), în ediția 2026 a unui raport de specialitate. Însă, din acest an, în urma deciziilor Guvernelor, există mari premise ca influxul de mașini vechi pe piața second-hand să încetinească.

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Profimedia

Vârsta medie a parcului auto din România: 15,6 ani

Concret, cea mai recentă ediție a raportului ACEA „Vehicles on European roads 2026” , publicată la începutul anului, atestă că vârsta parcului auto al României este de 15,6 ani, în contextul în care aproape 7 milioane de mașini care circulă pe arterele naționale au o vechime mai mare de 10 ani. În 2024, ultimul an pentru care există date complete, inclus în raport, numărul total de autoturisme din România era de 8,44 milioane de automobile, în creștere cu 4,2% față de nivelul din 2023 (8,1 milioane de automobile). În 2025, potrivit datelor oferite de Direcția Înmatriculări din cadrul MAI, numărul total al vehiculelor din țara noastră ajungea la 11.222.292 vehicule.

După cum relevă datelor raportului sus-menționat, ne aflăm departe de media UE a unei vechimi de doar 12,7 ani. Totuși, nu suntem primii în acest clasament, fiind precedați de țări precum Cehia, Estonia, Grecia și Malta, care dețin parcuri auto chiar mai îmbătrânite decât România. Totuși, țara noastră are cel mai îmbătrânit parc de autobuze, cu o medie de vârstă de 17,8 ani în 2024, comparativ cu media europeană de 12,2 ani.

Cum au evoluat preferințele românilor în ultimii 10 ani

La solicitarea Gândul, Alex Costea, reprezentantul Registrului Auto Român, ne-a furnizat datele referitoare la vârsta medie a autoturismelor din România, în funcție de an și de motorizare. Dacă în 2015, vârsta medie a mașinilor pe benzină era de 10 ani, în 2025,  media „a întinerit” cu un an. Nu același lucru s-a întâmplat și în cazul mașinilor cu motoare Diesel. Dacă în 2015, vârsta medie a autoturismelor pe motorină era de doar 7 ani, în 2025, vechimea medie a mașinilor pe Diesel a crescut până la 12 ani.

Românii se dau în vânt după mașini second hand

Vârsta înaintată a parcului auto se datorează și numărului semnificativ de mașini second-hand care intră anual în România. Explicația este simplă: conaționalii noștri nu au resursele financiare ale celor din Occident, deci aleg tot mai mult vehicule deja rulate. Deși mașinile ”senioare” vin la pachet cu riscuri considerabile pentru siguranța în trafic, șoferii români nu par intimidați de coeficientul de risc la care se expun, expunându-i simultan și pe ceilalți participanți la trafic.

Este adevărat, în ultimii ani mașinile second hand de import au vârste mai reduse, de cel mult 5-6 ani, tot mai puțini fiind cei care aleg mașini rulate din urmă cu 15-20 de ani, mai arată raportul citat.

Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile

Programul Rabla 2025 – foto: Mediafax

Măsurile fiscale ale Guvernului scad vânzările de mașini noi sau la mâna a doua

Însă, începând din 2026, șoferii interesați de achiziția unor mașini second hand se vor confrunta cu o frânare a entuziasmului, întrucât resimt din plin efectele măsurilor de austeritate și al recesiunii. În plus, suspendarea Programului Rabla în 2025 a îngreunat accesul multor persoane la achiziționarea de mașini electrice.

  • În primul rând, în 2025, Guvernul a crescut accizele la carburanți, ceea ce a antrenat inevitabil scumpiri la pompă.
  • La finalul anului trecut, România avea printre cele mai mari prețuri la carburanți din regiune și era a doua cea mai scumpă piață în raport cu toate statele vecine, cu excepția Ucrainei, totuși o țară aflată de 4 ani în război.
  • Mai mult, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare, în cadrul pachetelor fiscale marca Bolojan, creșterea impozitului auto în funcție de gradul de poluare al mașinii deținute. Totuși, așa cum a scris Gândul, practica arată situații aberante, astfel că mașinile hibride pot antrena impozite chiar mai mari decât mașinile vechi, intens poluatoare

