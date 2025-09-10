Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles”

În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a vorbit despre raportul de putere dintre cetățeni și instituțiile europene, subliniind ceea ce consideră a fi un deficit democratic al Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Franța în mic reprezintă Uniunea Europeană în mare, cu diferența că la nivel de Bruxelles nici nu ai cum să protestezi. Împotriva cui să protestezi și unde să te duci? La ce instituție să bați? Aici este deficitul democratic al Bruxelles-ului”, a spus Dungaciu.

El a explicat că, spre deosebire de planul național, unde cetățenii își pot exprima opțiunea prin vot atunci când nu mai agreează un lider, la nivel european mecanismele de schimbare a conducerii sunt mult mai greu de accesat.

„Dacă nu îți place Bruxelles-ul, ce să-i faci? Că nici n-ai cum să ajungi la ei, nici n-ai cum să-i dai jos, mai ales că te conduce, și ți-ai asumat asta, o persoană care n-a fost niciodată votată”, a mai spus Dan Dungaciu.

În opinia sa, instituțiile europene sunt conștiente de ascensiunea suveraniștilor și caută modalități de a contracara fenomenul.

„Cei de la Bruxelles spun că oricum nu mai pot opri suveraniștii. Își fac și ei calculele lor, se uită pe dinamica sondajelor. Dacă nu mai poți să oprești suveraniștii, singurul lor mecanism este să le ia puterea, adică să mute puterea la Bruxelles”, a concluzionat Dungaciu.

