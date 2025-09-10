Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles”

Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles”

Cătălin Costache
10 sept. 2025, 22:10, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles”

În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a vorbit despre raportul de putere dintre cetățeni și instituțiile europene, subliniind ceea ce consideră a fi un deficit democratic al Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Franța în mic reprezintă Uniunea Europeană în mare, cu diferența că la nivel de Bruxelles nici nu ai cum să protestezi. Împotriva cui să protestezi și unde să te duci? La ce instituție să bați? Aici este deficitul democratic al Bruxelles-ului”, a spus Dungaciu.

El a explicat că, spre deosebire de planul național, unde cetățenii își pot exprima opțiunea prin vot atunci când nu mai agreează un lider, la nivel european mecanismele de schimbare a conducerii sunt mult mai greu de accesat.

„Dacă nu îți place Bruxelles-ul, ce să-i faci? Că nici n-ai cum să ajungi la ei, nici n-ai cum să-i dai jos, mai ales că te conduce, și ți-ai asumat asta, o persoană care n-a fost niciodată votată”, a mai spus Dan Dungaciu.

În opinia sa, instituțiile europene sunt conștiente de ascensiunea suveraniștilor și caută modalități de a contracara fenomenul.

„Cei de la Bruxelles spun că oricum nu mai pot opri suveraniștii. Își fac și ei calculele lor, se uită pe dinamica sondajelor. Dacă nu mai poți să oprești suveraniștii, singurul lor mecanism este să le ia puterea, adică să mute puterea la Bruxelles”, a concluzionat Dungaciu.

Ediție integrală

Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților
EXTERNE 🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
23:01
🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
MEDIU Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea
22:56
Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea
MEDIU Diana Buzoianu îi răspunde lui Daniel Zamfir: Cât voi fi eu ministră, nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane
22:47
Diana Buzoianu îi răspunde lui Daniel Zamfir: Cât voi fi eu ministră, nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane
ULTIMA ORĂ Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
22:40
Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
POLITICĂ Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
22:39
Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
POLITICĂ Grindeanu: PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică
22:29
Grindeanu: PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică