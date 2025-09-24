Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii noștri sunt produsul unui regim american care nu mai există. „MAGA” este opusul a ceea ce am trăit noi în ultimii 35 de ani”

Malina Maria Fulga
24 sept. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, are un discurs critic la adresa clasei politice românești, pe care o portretizează ca produs al unui sistem depășit. Acesta vorbește despre lipsa de apartenență reală a României atât la curentul conservator american, cât și la structurile europene, din cauza lipsei autorității politice. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu vorbește despre o clasă politică românească formată în jurul unui curent și al unor valori americane care nu mai sunt de actualitate. Acesta afirmă că actualul curent MAGA, apărut în America odată cu ascensiunea lui Donald Trump, promovează valori complet diferite față de cele vechi, în care a fost formată această elita politică românească.

„Toată echipa asta e născută, clădită, și nu vorbesc de cei care sunt la putere, ci de toată orchestra din jurul lor. Toată rețeaua din jurul lor, care vorbește… ăștia care sunt cu axele cu Occidentul împotriva lumii, care nu pricep nimic, iertați-mă că o spun, dar așa gândesc, e setarea lor mentală. Toți ăștia sunt produsul unui tip de regim american. Care nu mai există. Ei vorbesc sperând că Godot va veni. Godot nu mai vine niciodată. Și nici nu știu să se exprime altfel. Și nici n-au niciun fel de feeling, pentru că așa au fost selectați. Cei din MAGA se recunosc. Ei au niște angajamente. Ei sunt din lumea aia. Ăștia i-au recunoscut de 30 de ani și i-au scos din joc. Îi vedeau imediat. Îi miroseau. „Tu nu ești de-al nostru.” Ei se promovau între ei, se ridicau între ei, se sprijineau, se premiau, se scoteau în față între ei. MAGA a început să-i miroasă și pe ei. Te ascunzi un pic, dacă ești pe linia fostă. Linia fostă, la noi, este linia principală. Și ăștia nici nu știu ce să facă, nici n-ar putea să o facă. Pentru că așa au crescut. Ei nu se pot da de trei ori peste cap să se schimbe, să se transforme. Ei nici măcar n-au mimat. Ei chiar cred în poveștile astea. Mulți au fost plătiți, dar au fost și convinși.”

Invitatul evidențiază lipsa de apartenență a României, atât față de actualul curent conservator american, cât și față de structurile europene, pe fondul lipsei de autoritate politică și al atitudinii umile cu care statul român s-a prezentat în ultimii ani.

„Ăștia sunt acum cei care decid. Noi scoatem limba la americani într-un eveniment în care, o minimă sensibilitate îți transmitea că acolo e putere. Putere mare. Cum a fost acum discursul lui Trump la ONU. Acolo e putere, acolo e forță. Și chestiunea aia e dincolo de orice, pentru că acolo e despre valori, e despre religie, despre resurrecție religioasă, despre oameni care cred în niște valori, despre America, despre patriotism, despre surâsul bunicii, despre steaguri fluturate, despre istorie, despre tot ce înseamnă aceste lucruri pe care noi le-am scos din istorie, le-am expulzat, noi am fost campioni la așa ceva.

MAGA înseamnă opusul a ceea ce am trăit noi în 30 de ani. Cu demitizarea, scoaterea istoriei, cu „tot e o minciună”, „românii nu există”. De-asta e România impotentă, de-asta e România neputincioasă. De-asta e România irelevantă. Pentru că, cu neputincioși, nu poți să faci nimic. Sunt niște neputincioși, în termen strategic. Și atunci ei se comportă ca niște servitori, cu mâna întinsă, dar ei nu știu că, în lumea de astăzi, dacă nu ești ca ei, un pic, nu poți să fii cu ei. Că ea nu te iartă. A, nu că vin și te invadează, dar nu contezi. Te lasă de capul tău, te lasă singur. Și disperarea asta a noastră e dublă. E disperarea europeană, aia cu drone, că vedem drone și în ciorbă. Și a doua, disperarea noastră, că noi nici măcar cu aia nu suntem. Adică și acolo suntem în rândul 3, 4. Eu nu cred că statul ăsta român a fost vreodată atât de slab. Și pe Republica Moldova. Să fii, să stai, să tremuri pe Republica Moldova, pe care ai finanțat-o, ai plătit-o, și să nu fii în stare să faci… Deci asta îți arată slăbiciunea maximă a României, dacă vreți.”

