Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Lupta pentru Zaporojie are o importanță istorică și simbolică deosebită”

Dan Dungaciu: „Lupta pentru Zaporojie are o importanță istorică și simbolică deosebită”

Serdaru Mihaela
16 ian. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu subliniază rolul crucial al zonei Zaporojiei în conflictul ruso-ucrainean, combinând argumente strategice, istorice și simbolice. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 14 ianuarie 2026, a detaliat obsesia Rusiei pentru Zaporojie, subliniind atât importanța militară, cât și cea istorică profundă.

„Este exact zona cazacilor zaporojeni cu Bogdan Hmelnițki, care este, din perspectiva ucraineană, întemeietorul statalității ucrainene”, a afirmat Dungaciu.

Perspectiva ucraineană vs. cea rusă asupra lui Bogdan Hmelnițki

Pentru ucraineni: Hmelnițki reprezintă punctul de plecare al statalității moderne, prin crearea unui stat cazac în Zaporojie, pe Nipru. Pentru ruși: Prin Tratatul de la Pereiaslav (1648), Hmelnițki ar fi adus teritoriile ucrainene „acasă”, la Imperiul Țarist, solicitând protecție împotriva polonezilor și catolicilor. Dungaciu amintește documentul semnat de Hmelnițki, arătat de Vladimir Putin lui Tucker Carlson în interviul celebru, „acela este documentul Hmelnițki”.

Dungaciu evocă statuia ridicată de ruși în Kiev în 1888, opera unui sculptor „foarte rus”. Inițial, statuia îl înfățișa pe Hmelnițki călare, iar un polonez, un evreu și un preot catolic sub copita calului. Autoritățile ruse au cerut modificări. Statuia finală este un gest de mulțumire pentru aducerea teritoriilor la „Mama Rusia”, rămâne în Kiev și subliniază eroismul rus al lui Hmelnițki.

În concluzie, bătălia pentru Zaporojie nu e doar militară, ci „istorică și de bătălii simbolice”, esențială pentru narativele naționale ruse și ucrainene.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
11:30
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”
10:00
Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”
ACTUALITATE Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea”
09:28
Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”
09:00
Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „În campanie, toți candidații spuneau că vor lupta pentru România. Nu înțeleg unde sunt acum acei candidați”
08:30
Silviu Predoiu: „În campanie, toți candidații spuneau că vor lupta pentru România. Nu înțeleg unde sunt acum acei candidați”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Groenlanda nu este amenințată de SUA, este apărată de SUA pentru că roiesc navele chinezești și rusești în jurul ei”
08:00
Silviu Predoiu: „Groenlanda nu este amenințată de SUA, este apărată de SUA pentru că roiesc navele chinezești și rusești în jurul ei”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
NEWS ALERT Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
11:03
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”

Cele mai noi

Trimite acest link pe