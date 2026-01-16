Dan Dungaciu: „Lupta pentru Zaporojie are o importanță istorică și simbolică deosebită”

În emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu subliniază rolul crucial al zonei Zaporojiei în conflictul ruso-ucrainean, combinând argumente strategice, istorice și simbolice. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 14 ianuarie 2026, a detaliat obsesia Rusiei pentru Zaporojie, subliniind atât importanța militară, cât și cea istorică profundă.

„Este exact zona cazacilor zaporojeni cu Bogdan Hmelnițki, care este, din perspectiva ucraineană, întemeietorul statalității ucrainene”, a afirmat Dungaciu.

Perspectiva ucraineană vs. cea rusă asupra lui Bogdan Hmelnițki

Pentru ucraineni: Hmelnițki reprezintă punctul de plecare al statalității moderne, prin crearea unui stat cazac în Zaporojie, pe Nipru. Pentru ruși: Prin Tratatul de la Pereiaslav (1648), Hmelnițki ar fi adus teritoriile ucrainene „acasă”, la Imperiul Țarist, solicitând protecție împotriva polonezilor și catolicilor. Dungaciu amintește documentul semnat de Hmelnițki, arătat de Vladimir Putin lui Tucker Carlson în interviul celebru, „acela este documentul Hmelnițki”.

Dungaciu evocă statuia ridicată de ruși în Kiev în 1888, opera unui sculptor „foarte rus”. Inițial, statuia îl înfățișa pe Hmelnițki călare, iar un polonez, un evreu și un preot catolic sub copita calului. Autoritățile ruse au cerut modificări. Statuia finală este un gest de mulțumire pentru aducerea teritoriilor la „Mama Rusia”, rămâne în Kiev și subliniază eroismul rus al lui Hmelnițki.

În concluzie, bătălia pentru Zaporojie nu e doar militară, ci „istorică și de bătălii simbolice”, esențială pentru narativele naționale ruse și ucrainene.