Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este zero”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a discutat despre tensiunile din Franța odată cu înăsprirea protestelor și scăderea tot mai mare a popularității președintelui Emmanuel Macron. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noua moțiune de cenzură ar putea avea mai mult sprijin”

Dan Dungaciu vorbește despre o nouă moțiune de cenzură în Parlamentul European împotriva Ursulei von der Leyen. Acesta afirmă că, de această dată, moțiunea va avea mai mult succes și mai multă susținere din partea reprezentanților statelor membre.

„Acum vine o altă moțiune de cenzură, că va ieși, că nu va ieși, nu știm. Probabil că de data asta vor fi forțe mult mai mobilizate, inclusiv, iertați-mă să spun asta, pentru că vine din partea unui francez, pentru că succesul acelei moțiuni, dincolo de faptul că a fost respinsă, a fost că a venit din partea unui român. Sigur că oamenii s-au uitat și nu toți polonezii au susținut italienii un pic iritați, restul ungurii și ai reținut și ei. Deci de acum faptul că vine de la un francez, s-ar putea să strângă mai multă adeziune și va veni a 3-a moțiune și a 4-a moțiune și așa mai departe.”

Analistul îndreaptă discuția către Franța și situația politică extrem de tensionată de acolo, starea guvernului francez fiind una incertă, dat fiind nivelul de nemulțumire din societate, dar și scăderea tot mai mare în popularitate a președintelui Macron.

„În Franța este exact ceea ce spuneați, este expresia, dacă vreți, regele gol, domnul Macron este gol. Domnul Macron reprezintă Franța în Consiliul European, care ar trebui să fie sediu de gândire strategică, o politică a Uniunii Europene. În acest moment nici nu mai are rost că am pierdut șirul, câte guverne au căzut. Deci Franța este în această situație guvernul, să zicem că va trece, noul premier va fi votat, dar va moșteni o Franță și mai furioasă și mai dezamăgită decât a fost.”

Dan Dungaciu: „Fondatorul Telegram, reținut mult timp în Franța, mulțumește pentru folosirea platformei de protestatari”

Platforma Telegram a câștigat multă popularitate în Franța, devenind principalul canal de comunicare pentru protestatari, susține Dungaciu. El amintește că creatorul platformei este de origine rusă și reținut de autoritățile franceze. Cu un ton ironic, sugerează că acest lucru ar putea fi chiar un semnal venit din partea Kremlinului.