Prima pagină » Știri externe » Ironie și mesaj subtil de la Casa Albă pentru mișcarea „No Kings”. Trump și Regele Charles, prezentați ca „Two Kings”

După ce Donald Trump l-a primit pe regele Charles la reședința prezidențială, pe paginile de socializare ale Casei Albe a apărut o postare în care președintele american stă alături de monarhul britanic, alături de o descriere scurtă și controversată „TWO KINGS” (Doi regi).

Postarea a fost publicată în contextul vizitei de stat istorice a Regelui Charles al III-lea în Statele Unite, marcând astfel și prima vizită a unui monarh britanic la Casa Albă de la revenirea lui Trump în funcție.

Charles și soția sa, regina Camilla, se află în Statele Unite într-o vizită de patru zile pentru a celebra cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii față de Marea Britania, vizita având și scopul de a sublinia „relația specială” dintre cele două țări.

Ceea ce ridică controverse cu privire la această postare este mesajul „TWO KINGS”, care a atras critici imediate, în contextul în care mulți americani spun că este o lipsă de respect față de democrația americană, care a respins monarhia încă din 1776.

Casa Albă trimite un mesaj către mișcarea de protest din SUA „No Kings”

Acest mesaj se vrea a fi o ironie la adresa valului de proteste care au luat naștere în Statele Unite odată cu venirea lui Donald Trump în cel de-al doilea mandat la Casa Albă. Protestele sub sloganul „No Kings” au avut loc în mai multe perioade în ultimul an, dar au atins un punct culminant în luna martie, atunci când mii de americani au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings” pentru a protesta față de politicile autoritare ale președintelui în funcție al Statelor Unite.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe