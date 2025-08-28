Dan Dungaciu: „Nimeni nu discută problema Transnistriei pentru integrarea europeană a Rep. Moldova”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre dificultățile pe care le poate întâmpina Republica Moldova în procesul de integrare europeană, făcând referire la regiunea Transnistria, care în prezent se află sub influența Moscovei. Acest aspect ar putea îngreuna aderarea Republicii la Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Dacă integrezi Transnistria, s-a încheiat cu proiectul european al Republicii Moldova”

Dan Dungaciu remarcă faptul că, în discuția privind integrarea europeană a Republicii Moldova, nu este ridicată o problemă esențială, mai exact, modul în care influența rusă din regiunea Transnistria va afecta acest proiect. El face o paralelă între situația Republicii Moldova și proiectul cipriot, menționându-l ca exemplu al unei strategii eșuate.

„Să presupunem că, în scenariul cel mai bun care se întâmplă, Maia Sandu reușește să-și facă majoritate cu un singur partid, deci cu PAS-ul. Ceea ce nu discută liderii europeni, pe care i-ați citat, i-ați invocat aici, este că n-avem nicio garanție pentru integrarea europeană. Pentru că nimeni nu discută chestiunea cea mai arzătoare pentru proiectul european al Republicii Moldova, care se numește Transnistria. Dacă Republica Moldova are o majoritate la Chișinău și începe negociarea, ce face cu Transnistria? Transnistria are trupe rusești acolo, are o populație evident corectată cu vestul și, dacă legi dosarul integrării de Transnistria, ai mutat dosarul integrării europene pe biroul lui Vladimir Vladimirovici Putin. Adică pe biroul de lucru al președintelui, pentru că rușii controlează Transnistria. Cum faci asta? Integrezi Republica Moldova, Transnistria în Republica Moldova și o să aduci 7, 8, 9, 10% aproape voturi pro-estice. Deci tot proiectul european de aici înainte se va duce în cap, pentru că voturile alea vor schimba radical contextul politic din Republica Moldova. Deci, dacă integrezi Transnistria, s-a încheiat cu proiectul european, că nu poți controla voturile pro-estice. Dacă respingi, lași Transnistria, apare problema Bruxelles-ului. Cum poți să integrezi un stat care nu vrea să se integreze cu Transnistria? Mai este un caz la nivelul european, se numește scenariul cipriot. Cipru a integrat o parte, partea grecească, în Uniunea Europeană, partea turcă a rămas afară. Au făcut un referendum plecând de la ipoteza că seducția unei Europe va fi așa de puternică, încât turcii vor vota pentru integrarea europeană, turcii au zis nu. Scenariul cipriot a fost un eșec. Cei de la Bruxelles au spus că scenariul cipriot nu mai poate fi replicat niciodată, pentru că a fost un eșec.”

Dan Dungaciu: „Paradoxul este că patriotismul moldovenesc te duce la Moscova”

Dungaciu duce discuția către evenimentele actuale, mai exact festivitățile de la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova, susținând că exacerbarea naționalismului nu îi va apropia pe moldoveni de Vest, ci mai degrabă de Est. De asemenea, acesta demontează narațiunea privind independența energetică față de Rusia.