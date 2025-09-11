Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Noi am întors armele către America, dar sunt convins că va fi o schimbare în ROMÂNIA”

Dan Dungaciu: „Noi am întors armele către America, dar sunt convins că va fi o schimbare în ROMÂNIA”

11 sept. 2025, 10:37
În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a făcut o analiză critică a relației României cu Statele Unite, exemplificată prin figura fostului ambasador Ion Donca. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că Ion Donca negocia ferm, fiind respectat de americani pentru stilul său asertiv, în contrast cu mulți alți negociatori români, pe care îi considera „slugi” în raport cu americanii. Analistul mai evidențiază o diferență importantă: în trecut, chiar dacă unii oficiali erau supuși, slugărnicia nu afecta structura sistemului național.

„Îmi aduc aminte de răposatul ambasador Ion Donca pe vremea președintelui Constantinescu, se ocupa de relația cu americanii. Și domnia sa, prin obișnuință, prin caracter, prin stil, era mai contondent un pic și când negocia, chiar negocia pe bune cu americanii. Și la un moment dat s-au auzit niște voci că negociază un pic cam dur. Și au ajuns și pe la prezidenție acele voci care ziceau să-l schimbe, să nu mai fie negociator cu americanii, dar ei au zis, lăsați-l, cu el ne putem înțelege (…) Au fost multe slugi în relația cu americanii, indiscutabil, dar era un cadru stabil în care slugărnicia nu schimba foarte mult datele sistemului, spune analistul Dungaciu.

Dan Dungaciu mai vorbește despre o schimbare inevitabilă în România, comparând situația cu Polonia, care a gestionat cu înțelepciune conflictele politice păstrând un cadru stabil și o viață publică deschisă.

„Sunt absolut convins că o schimbare va fi în România. Înțelepciunea pe care ar trebui să o avem este ca să permitem acestei schimbări să se descarce într-o formă în care s-a descarat în Polonia. Polonezii au avut o înțelepciune de sistem în care, indiferent pe ce direcție te duci, ai unde să te duci, să stai la masă și să fii acreditat și nu ești neapărat ștampilat cu eticheta sau etichetat cu ceva care ar trebui să te scoată nu din viața politică, dar din viața publică, pentru că nu poți să lași jumătate de energie națională că e poloneză, că e românească, că e ungurească, nefolosită” , spune Dan Dungaciu

