Dan Dungaciu: „Noi ne-am trezit după trei ani de război că nu știm cine trebuie să doboare dronele”

În ediția din 23 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, analistul de politică externă Dan Dungaciu a comentat lipsa unui mecanism clar de decizie în privința securității României, după trei ani de zile de la declanșarea războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Eu nu cred că toate gafele acestea sunt numai gafe. Eu nu pot să cred că un președinte al României, care lucrează la strategia de apărare a țării, sau la ce lucrează el, și nu poți să numești cine trebuie să doboare dronele. După trei ani de război, trebuie să vedem, dacă se întâmplă ceva, cine decide, ce decide. Este de un comic absolut”, a spus Dungaciu.

Acesta a subliniat că, deși de trei ani există un conflict în regiune, România nu dispune încă de proceduri clare nici măcar pentru doborârea dronelor care intră în spațiul aerian românesc.

„Sunt trei ani de război. Trei ani de război în care tot s-a spus că vin rușii, vin rușii, vin rușii, dar nu avem nici mecanismul clar de decizie și de luare a unor măsuri”, a adăugat analistul.

Ediție integrală