Dan Dungaciu: „Nu cred că o să apară raportul pentru anularea alegerilor, dar și dacă apare nu va mai conta"

Andrei Rosz

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum raportul pentru anularea alegerilor nu o să apară, iar dacă apare va fi irelevant. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum raportul pentru anularea alegerilor nu o să apară, iar dacă apare va fi irelevant. Acesta a început prin a spune că pentru un lucru atât de clar, nesofisticat și fără discuție, cum a catalogat Nicușor Dan anularea alegerilor, a trecut cam mult timp… Analistul susține că a trecut mult timp de discuții pentru o chestiune „fără discuții”. Acesta susține că este un proces de decredibilizare. În viziunea acestuia, anularea alegerilor este un subiect închis, cu opinii formate.

„Dacă e atât de clar și nesofisticat, și fără discuție, a trecut totuși un pic cam mult timp. A trecut cam mult timp de discuții pentru o chestie fără discuții. Lucrul ăsta, mă rog, nu face decât să decredibilizeze. Știți ce se întâmplă? Cred că atunci când o să apară, dacă o să apară, deși nu cred că o să apară acest raport, oricum nu va mai conta. Pentru că opiniile sunt deja conturate, făcute. Când vii, mă rog, precum Petrică și Lupu cu vestea că: vine lupul, vine lupul… Când vine, nu o să se mai uite nimeni la chestiunea asta. Deci asta e părerea mea. S-a cam închis povestea.”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe