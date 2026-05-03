Manifestație de susținere a Guvernului Bolojan, în Piața Victoriei. Câți oameni s-au strâns

Susținătorii Guvernului Bolojan și-au făcut apariția în Piața Victoriei. Oamenii s-au mobilizat în mediul online și spun că au ieșit în stradă pentru a cere paralementarilor să nu voteze moțiunea de cenzură.

UPDATE 18:15: S-au strâns mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan în fața Guvernului. Aproximativ 200 de persoane sunt în Piața Victoriei.

UPDATE 17:55: Aproximativ 20 de persoane au venit în Piața Victoriei din Capitală la mitingul de susținere al premierului Bolojan.

Ca să nu mai înregistreze „succesul” de la ultimul miting pro-Bolojan, organziatorii au inițiat o altă mișcare similară la Oradea. De data aceasta, organizatorul pare să fi atras mai mult interes. Potrivit datelor afișate pe Facebook, aproape 800 de persoane și-au exprimat interesul pentru eveniment, iar circa 140 au anunțat că vor participa.

La ultimul miting din Oradea au ieșit 8 oameni în stradă. În București au fost câteva zeci

Inițiativa îi aparține lui Dan Craznic, cel care a mai încercat să mobilizeze oamenii în stradă, la scurt timp după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Atunci mișcarea a scos în stradă doar 8 oameni.

La București, mitingul a reușit să strângă câteva zeci de susținători, însă au plecat după două ore.

Marţi, se va dezbate şi se va vota moțiunea iniţiată de AUR-PSD-PACE prin care se va decide, în Parlament, soarta Guvernului Ilie Bolojan.

