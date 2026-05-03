Un copil de 4 ani a murit înecat, într-un lac din județul Vrancea. Cum s-a întâmplat tragedia

Un copil de 4 ani a murit înecat, duminică după-amiază, într-un lac din localitatea Suraia, județul Vrancea. Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea a fost alertat la ora 16:25, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la dispariția minorului în vârstă de 4 ani și 6 luni.

Din primele informații, copilul se afla împreună cu mama sa într-o vizită la o locuință din localitate, moment în care a fost pierdut din vedere pentru scurt timp.

Imediat după sesizarea dispariției au fost declanșate activități de căutare de către autorități și localnici, ulterior minorul fiind găsit într-un lac situat în apropierea zonei de dispariție.

La fața locului a sosit în cel mai scurt timp un echipaj medical tip C2 cu medic, dar – în urma examinării clinice – medicul echipajului a constatat prezenta semnelor clare de moarte biologică, instalate anterior momentului descoperirii.

Așadar, din păcate, timpul petrecut sub apă a făcut imposibilă orice manevră de salvare. Astfel, având în vedere prezența semnelor incompatibile cu viața, nu au mai fost inițiate manevre de resuscitare, fiind declarat decesul la fața locului.

Cazul se află acum în atenția organelor de poliție pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această tragedie.

