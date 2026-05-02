Valentin Stan: Iranul este construit pe o structură în care își omoară poporul pentru a-și proteja obiectivele militare

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre strategia militară a Iranului, criticând dur modul în care liderii de la Teheran pun în pericol viețile civililor.

Într-o analiză tăioasă, profesorul Valentin Stan explică strategia militară a Iranului. Acesta atrage atenția asupra faptului că bazele militare au fost amplasate strategic lângă instituții precum școli, spitale sau moschei. Acest lucru ar avea un dublu scop, respectiv descurajarea atacurilor inamice și generarea unei narative negative împotriva inamicului, sugerând că acesta alege deliberat să ucidă civili.

De-aia mor civili în Iran. Pentru că își protejează obiectivele militare, plasându-le acolo unde este școala, gardienii aveau bază. Și așa e construit tot Iranul. Omorându-și poporul ca să-și protejeze puterea, ca să lovești o cazarmă a Gardienilor Revoluției, este inevitabil ca fallout-ul exploziei să atingă ghișeul. O școală, un spital, o moschee și așa mai departe. Este sursa la care ne trimite ca să vedem ce? Că americanii omoară civili, când de fapt sursa la care ne trimite arată că statul iranian își omoară civilii.

Valentin Stan: Teheranul invită civilii să formeze lanțuri umane în jurul centralelor electrice

Profesorul Stan prezintă un material în care liderii iranieni îi îndeamnă pe cetățeni să formeze lanțuri umane. Aceștia vor să protejeze centralele electrice și să descurajeze orice atac asupra lor. Invitatul evidențiază cinismul și lipsa de scrupule din spatele acestor acțiuni care contravin normelor de drept internațional.